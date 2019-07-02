«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва—Прага—Москва из-за запрета властей Чехии

В связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва—Прага—Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля, говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе «Аэрофлота». В нем отмечается, что решение было принято Прагой несмотря на то, что у компании есть все технические возможности для обеспечения рейсов.

Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполняться. На них, в том числе, будут перевозиться пассажиры отмененных рейсов. Также их переведут на рейсы других перевозчиков.

Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

Отменены рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары, сообщает «Интерфакс».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также сообщила, что с сегодняшнего дня, 2 июля, временно прекращают выполнять рейсы в Прагу из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга. Запланированные на сегодня рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага (а также обратные рейсы) задерживаются на неопределенный срок. Компания позднее возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу.

Прямой рейс из Москвы в Прагу из российских компаний выполняют «Аэрофлот» (из Шереметьево) и «Уральские авиалинии» (из Жуковского и из екатеринбургского Кольцово). Дважды в день из Шереметьево по этому рейсу летает Chezh Airlines. «Победа» выполняет рейсы по маршруту Москва—Карловы Вары (из Внуково).

По данным Погранслужбы ФСБ в прошлом году в Чехию съездили 523,6 тыс. россиян. Исходя из этой оценки сейчас в стране может находиться более 20 тыс. туристов из России. Чехия остается одной из наиболее востребованных европейских стран, но ее популярность как туристического направления сокращается. Как следует из расчетов Погранслужбы за первый квартал этого года страну посетили 121,2 тыс. человек, это на 8,1% ниже аналогичного показателя прошлого года.