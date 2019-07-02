Что такое транссибирский авиамаршрут

2 июля Чехия аннулировала разрешения на выполнение ряда рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. По некоторым данным, причиной стало недовольство чешских властей из-за условий пользования транссибирским маршрутом. Подробнее о нем — в справке “Ъ”.

Транссибирский маршрут (ТСМ) — кратчайший путь из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. По оценкам экспертов, экономия на парном рейсе при использовании ТСМ в среднем составляет четыре-пять часов или около $80 тыс. Система компенсационных платежей за пользование ТСМ возникла в 1970-е годы, основным получателем средств от западных авиакомпаний является «Аэрофлот». По неофициальным данным, компенсационные платежи в пользу авиакомпании выросли с нескольких десятков миллионов долларов в год в 1970-е годы до $500–800 млн в 2000-е.

В основу схемы сотрудничества «Аэрофлота» и западных авиакомпаний были заложены коммерческие соглашения о «пульном» сотрудничестве. Платежи за непосредственно перелеты составляют около двух третей доходов от ТСМ, остальная часть приходится на отмену обязательной посадки иностранной компании на территории России, аренду неиспользуемых частот «Аэрофлота» и ряд других пунктов.

Россия является единственной страной в мире, где существует подобный компенсационный механизм, что являлось причиной разногласий с другими странами. После вступления в ВТО Россия обязалась с 2013 года отменить платежи для ЕС, однако впоследствии отказалась от этого решения. В ноябре 2013 года в ответ на требование Чехии отменить платежи за пролеты над Сибирью Москва предлагала допустить российские авиакомпании на внутриевропейские рейсы.

После введения санкций против «Добролета» в 2014 году сообщалось, что Россия в качестве ответной меры может ограничить перелеты для европейских авиакомпаний по ТСМ, однако мера не была реализована. В 2016 году стало известно о конфликте с Казахстаном из-за того, что компании Air Astana не разрешили бесплатно использовать транссибирский маршрут для рейсов в Монголию, чтобы не создавать прецедент для других авиакомпаний.