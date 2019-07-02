Что значат для Чехии российские туристы

Между Россией и Чехией возник конфликт, который может привести к ограничению авиасообщения и сократить поток в Чехию российских туристов. Какое значение для этой страны имеют путешественники из России — в материале “Ъ”.

По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Чехию съездило 523,6 тыс. россиян. Чуть большие цифры приводит Чешское статистическое управление — 545,4 тыс. российских туристов в 2018 году (около 5% от всего турпотока), что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Самыми частыми гостями Чехии в 2018 году были немцы — 2,033 млн человек, словаки — 734,9 тыс., китайцы — 619,8 тыс., россияне — 545,4 тыс. и британцы — 496,8 тыс.

В начале 2019 года также зафиксирован спад интереса к Чехии у россиян — в январе—марте страну посетили 131 тыс. россиян, что на 8,9% меньше, чем за тот же период 2018 года. По объему турпотока Россия сохранила четвертое место.

Число проведенных россиянами ночей в стране сократилось в 2018 году на 6,2% — до 2,4 млн. По этому показателю россияне заняли второе место после Германии (5,85 млн ночей). Самыми популярными направлениями у туристов были Прага (6,67 млн гостей), Южная Моравия (685,5 тыс.) и Карловы Вары (684,9 тыс.).

Минимальный бюджет для туриста на день в Праге оценивается в 562 кроны (1580 руб.). За эти деньги он может снять бюджетный хостел, два раза воспользоваться общественным транспортом и два раза пообедать в недорогом кафе. Исходя из проведенного в 2018 году россиянами времени в стране, российские туристы могли потратить в Чехии минимум 2,2 млрд руб.