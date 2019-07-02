«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу

«Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня, 2 июля, временно прекращают выполнять рейсы в Прагу из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга. Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, поводом для этого стало решение Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в страну.

Запланированные на сегодня рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага (а также обратные рейсы) задерживаются на неопределенный срок. «Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам»,— уточнил перевозчик. «Уральские авиалинии» добавили, что ожидают урегулирования ситуации.

Ранее несколько рейсов в Чехию на 2 июля отменил «Аэрофлот». Причиной также послужило аннулирование чешскими властями разрешений на выполнение полетов.