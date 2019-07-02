Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении

Министерство транспорта России прокомментировало решение Чехии аннулировать разрешения на выполнение рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

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«Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки»,— говорится в пресс-релизе министерства (есть у “Ъ”).

Официально причины решения властей Чехии пока неизвестны. По словам источников «Интерфакса» и РБК, Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний из-за неприемлемых для нее условий транссибирских маршрутов.

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«Аэрофлот» сегодня, 2 июля, отменил рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. «Уральские авиалинии» отменили сегодняшние рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага. Позднее перевозчик возобновил полеты из Екатеринбурга.

«Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары (DP847).