«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу, приостановленные после решения авиационных властей Чехии об аннулировании разрешения на полеты в страну, сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Скуратов. Запрет на полеты был наложен также на «Аэрофлот» и «Победу».

«Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу»,— заявил господин Скуратов агентству.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний в Прагу из-за неприемлемых для нее условий транссибирских маршрутов, которые Москва ранее согласовала для чешских авиалиний.

«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию. Главное Читать далее

Ранее в связи с решением властей Чехии «Аэрофлот» был вынужден отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва—Прага—Москва за 2 июля. Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

«Уральские авиалинии» также приостановили полеты из Москвы в Прагу. Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары.