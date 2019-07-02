«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию. Главное

Чехия аннулировала разрешения на выполнение нескольких рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Это единственные российские авиакомпании, которые выполняют прямой рейс в столицу Чехии из Москвы. Чартерные рейсы в Чехию не выполняются. Дважды в день из Шереметьево по этому рейсу также летает Czech Airlines.
Минтранс Чехии к полудню 2 июля вновь разрешил российским компаниям полеты в страну до 7 июля.
Чешский Минтранс сообщил, что полеты российских авиакомпаний были приостановлены из-за неприемлемых условий транссибирских маршрутов. В ведомстве уточнили, что Россия ограничила право перелета рейса Прага—Сеул.
В аэропорту Праги имени Вацлава Гавела находятся десятки человек, которые не могут вылететь в Россию, сообщает Radio Praha. На табло пражского аэропорта сообщается об отмене четырех рейсов «Аэрофлота» между столицами, еще два — сохранены. На них будут перенаправлены пассажиры отмененных рейсов. Выполняемые «Уральскими авиалиниями» рейсы остаются в сетке отправления и прибытия.
В посольстве Чехии "Ъ" заявили, что не дают комментариев и рекомендовали обратиться в МИД страны.
В Минтрансе России заявили, что своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. Министерство пообещало решить вопрос в сжатые сроки.
Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил “Ъ”, что ведомство находится в постоянном контакте с Росавиацией и властями Чехии. По его словам, сейчас невысокий сезон для организованного туризма, в Чехию чаще всего отправляются осенью, зимой и весной.
Собеседник “Ъ” на туристическом рынке указывает, что, по его мнению, проблема разрешится в течение нескольких часов. Он добавил, что «скорее всего, речь идет о паритетности: “Аэрофлот” выполняет шесть рейсов в день, а Czech Airlines — в Москву два».
«Уральские авиалинии» отменили сегодняшние рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага. Позднее перевозчик возобновил полеты в Прагу из Екатеринбурга. С задержкой в четыре часа из Екатеринбурга в 12:15 (10:15 мск) вылетел рейс U6-701 в Прагу.
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары (DP847).
По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Чехию съездило 523,6 тыс. россиян. Исходя из этой оценки, сейчас в стране может находиться более 20 тыс. туристов из России.
«Аэрофлот» пообещал, что пассажиров отмененных рейсов будут перевозить на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передавать на рейсы других перевозчиков. Пассажирам с бронированием на рейсы за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предложили оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.
«Уральские авиалинии» также сообщили, что «пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам».
Телефоны горячих линий авиакомпаний: 8-495-223-55-55 и 8-800-444-55-55 — «Аэрофлот»; 8-800-700-26-82 — «Уральские авиалинии»; 8-809-505-47-77 — «Победа» (платный).