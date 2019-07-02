Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний до 7 июля

Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля. Ранее сегодня, 2 июля, чешские власти аннулировали разрешения на выполнение рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Также были отменены рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары.

Минтранс Чехии сообщил, что причиной конфликтной ситуации стало «отсутствие согласия между авиационными властями» двух стран. В частности, Чехию не устроили условия транссибирских маршрутов, введенные Россией для чешских авиакомпаний.

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«Минтранс России в одностороннем порядке ограничил право перелета через сибирскую часть РФ "Чешским авиалиниям" по маршруту между Прагой и Сеулом, которым чешский перевозчик уже давно пользуется. Чешская сторона считает, что это является нарушением существующих договоренностей»,— говорится в пресс-релизе чешского ведомства.

По его данным, Минтранс РФ разрешил «Чешским авиалиниям» до 7 июля выполнять рейсы Прага—Сеул по транссибирскому маршруту. В ответ на это Чехия сняла ограничения для российских перевозчиков на тот же срок.

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Минтранс Чехии добавил, что «обе стороны будут активно работать для достижения соглашения», а также пообещал минимизировать негативные последствия для путешественников. «Чешская сторона не пытается блокировать воздушное сообщение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков»,— подчеркнули в министерстве.

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Минтранс России ранее заявил, что Чехия нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. По данным Погранслужбы ФСБ, сейчас в Чехии могут быть более 20 тыс. россиян. Как передают местные СМИ, в аэропорту Праги имени Вацлава Гавела находятся десятки человек, которые не могут вылететь в Россию.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Чехия принимает до 7 июля».