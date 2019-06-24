Песков заявил об отсутствии связи между проверками грузинского вина и ограничением полетов

Решение Роспотребнадзора усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с принятыми Россией мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя информацию о проверках грузинского вина, он сказал, что «к безопасности это не имеет никакого отношения».

«Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан. Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе»,— пояснил представитель Кремля. Он уточнил, что аналогичные меры принимаются во многих странах по отношению к российской продукции.

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В 2006 году Россия по инициативе Роспотребнадзора запретила ввоз грузинских вин из-за повышенного содержания в них пестицидов и железа. Запрет был отменен в 2013 году.

21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Поводом для митингов послужил визит российских депутатов. Протестующих особенно возмутило то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня грузинским перевозчикам запрещено будет летать в РФ. В Кремле заявили, что введенные Россией могут быть отменены, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения».

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».

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