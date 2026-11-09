Опасные связи Хуанов
Глава Nvidia признал адюльтер с той, кого считают китайской шпионкой
В США разгорелся громкий скандал вокруг любовной связи одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов страны с предполагаемой китайской шпионкой. Исполнительный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуан признался-таки в том, в чем разведка США подозревала его уже не первый месяц: во внебрачной связи с руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Она, как полагают, была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР.
О романтических отношениях босса Nvidia с ныне уже бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed, американская разведка давно предупреждала власти США. Так, незадолго до визита президента Дональда Трампа в Пекин на саммит с Си Цзиньпином нынешней весной правительство США выпустило меморандум. В нем указывалось: американская разведка уверена, что Элис Хуан завербовали для шпионажа в разведывательном управлении Министерства государственной безопасности Китая. Женщина помогает Пекину через компанию Megaspeed получать доступ к передовым ИИ-чипам, которые запрещены к экспорту в КНР.
Тогда в Nvidia отклонили предположения о ненадлежащих отношениях своего босса, заявив, что взаимодействие руководителей не выходило за рамки рабочих контактов и не представляло собой «ничего необычного или неожиданного». Практически те же фразы в конце октября в интервью Bloomberg сказал и сам Дженсен Хуан. Однако на фоне продолжающегося в США расследования деятельности Megaspeed слухи стали появляться в прессе по новой.
«Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами,— сказал Дженсен Хуан во внутреннем письме сотрудникам своей компании.— Я был неверен своей жене. Мои действия навредили ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал. Я глубоко сожалею».
Nvidia отдельно сообщила, что ее совет директоров приступит к независимому расследованию «в свете недавних сообщений о том, что основатель и генеральный директор Дженсен Хуан стал целью усилий внешней разведки».
Дженсен Хуан стал соучредителем Nvidia, начинавшей как производитель видеокарт для видеоигр, в 1993 году и к нынешнему моменту оказался одним из старейших основателей—генеральных директоров в Кремниевой долине. В политику он никогда не лез, однако на волне бума ИИ основатель Nvidia стал частым гостем в Белом доме и, как утверждает пресса, быстро стал одним из любимых бизнесменов президента. Трамп брал его с собой в числе других руководителей компаний в поездки с госвизитами сначала в Великобританию в прошлом году, а затем в Китай — в этом.
На фоне технологической войны США и Китая, в рамках которой администрация Трампа ввела целый ряд ограничений на поставки в Пекин продвинутых чипов, Дженсен Хуан предлагал более мягкий подход. В результате Штаты позволили Nvidia экспортировать в КНР чипы старого поколения H200, хотя китайцев это не сильно порадовало, да и на продажах компании это не сказалось.
Вслед за сенсационными признаниями Дженсена Хуана в адюльтере Трамп предпочел не отмежевываться от своего соратника. Отметив, что глава Nvidia проделал «удивительную работу» для США, президент дал понять, что не сожалеет, что не отреагировал на разведданные о его романе ранее.
«Думаю, он благородный парень. Я думаю, что у него, вероятно, есть оправдание для этого. Вы должны это услышать»,— сказал глава Белого дома в воскресенье, добавив, что не обсуждал с Дженсеном Хуаном эту историю.
С поддержкой Дженсена Хуана выступил и Илон Маск. В соцсетях миллиардер отметил, что тот — «один из величайших предпринимателей этого поколения» и «незаменим для лидерства Америки в области ИИ».
Председатель специального комитета по Китаю Джон Муленар призвал Дженсена Хуана дать показания в Конгрессе. «Крайне важно, чтобы Дженсен Хуан рассмотрел наши проблемы национальной безопасности в Конгрессе, связанные с доступом Китая к чувствительным технологиям и информации».