Опасные связи Хуанов

Дженсен Хуан стал соучредителем Nvidia, начинавшей как производитель видеокарт для видеоигр, в 1993 году и к нынешнему моменту оказался одним из старейших основателей—генеральных директоров в Кремниевой долине. В политику он никогда не лез, однако на волне бума ИИ основатель Nvidia стал частым гостем в Белом доме и, как утверждает пресса, быстро стал одним из любимых бизнесменов президента. Трамп брал его с собой в числе других руководителей компаний в поездки с госвизитами сначала в Великобританию в прошлом году, а затем в Китай — в этом.