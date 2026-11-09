Набиуллина: нельзя торопиться со снижением ключевой ставки
Торопиться со снижением ключевой ставки нельзя, поскольку это может навредить экономике. Об этом заявила председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает»,— пояснила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).
Глава ЦБ добавила, что в нынешней ситуации важно не только снизить инфляцию, но и не помешать экономике наращивать потенциал. Эльвира Набиуллина назвала период жесткой денежно-кредитной политики необходимым этапом на пути к низким ставкам.
На заседании совета директоров 23 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. По состоянию на конец сентября показатель инфляции составлял 6,4%.