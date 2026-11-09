Экономический обозреватель “Ъ FM”: Минфин направляет в ФНБ большой объем дополнительных средств в рамках бюджетного правила, и на деньги от налогов покупает китайскую валюту. Что касается золота, с ним есть определенные проблемы. Во всяком случае из открытых источников понятно, что Минфин его не покупает. В данных ФНБ за последние полгода, начиная с мая 2026-го, когда Минфин начал операции по бюджетному правилу по покупке валюты, количество золота на балансе уменьшилось примерно на 15 тонн. Следовательно, все средства Минфин направляет на покупку китайских юаней. Объем увеличен, он достаточно приличный, поэтому можно ожидать, что в течение ноября рубль продолжит снижаться. А если российский Центробанк будет к концу 2026 года увеличивать рублевую ликвидность, а он это обычно делает, то снижение может быть более интенсивным.