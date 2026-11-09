Три российских хоккеиста «Калгари» набрали очки в победной игре с «Филадельфией»
«Калгари Флеймс» на своем льду в овертайме победил «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.
У хозяев голы забили Зейн Парех, Зак Уайтклауд и Джоэль Фараби. Автором победной шайбы стал Мэтт Коронато, которому ассистировал Матвей Гридин. Также результативными передачами отметились Ян Кузнецов и Айдар Суниев. В составе «Флайерс» отличились Денвер Баркли, Ноэль Аччари и Оуэн Типпетт.
«Калгари» с 17 очками в 18 играх занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Филадельфия», набравшая 13 баллов в 19 играх, располагается на последней строке дивизиона Метрополитен.
В другом матче дня «Виннипег Джетс» дома победил «Тампа-Бей Лайтнинг» — 4:3. У проигравших голевым пасом отметился Илья Михеев. Вратарь гостевой команды Андрей Василевский отразил 21 бросок. «Анахайм Дакс» на своей площадке переиграл «Питсбург Пингвинс» со счетом 5:2. Две результативные передачи в свой актив записал Евгений Малкин из «Пингвинс».