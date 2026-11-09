Три российских хоккеиста «Калгари» набрали очки в победной игре с «Филадельфией»

В другом матче дня «Виннипег Джетс» дома победил «Тампа-Бей Лайтнинг» — 4:3. У проигравших голевым пасом отметился Илья Михеев. Вратарь гостевой команды Андрей Василевский отразил 21 бросок. «Анахайм Дакс» на своей площадке переиграл «Питсбург Пингвинс» со счетом 5:2. Две результативные передачи в свой актив записал Евгений Малкин из «Пингвинс».