The Times: в Британии намерены запретить подросткам до 16 лет пользоваться eBay

До конца года госпожа Нэнди опубликует список соцсетей, которыми не смогут пользоваться граждане младше 16 лет. Речь идет в том числе о Facebook, Instagram (обе принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и X. Весной министр планирует расширить ограничения на eBay, Vinted, Depop и Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Marketplace, а также игровые сайты. Запрет для маркетплейсов, вероятно, введут подзаконными актами, и он вступит в силу до конца 2027 года, отмечает The Times.