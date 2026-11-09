The Times: в Британии намерены запретить подросткам до 16 лет пользоваться eBay
Британские власти намерены запретить подросткам младше 16 лет пользоваться онлайн-маркетплейсами, в том числе eBay и Vinted, пишет The Times со ссылкой на источник в правительстве. По данным газеты, министр культуры Лиза Нэнди хочет распространить запрет соцсетей для детей на торговые площадки. Опасения властей связаны с тем, что через переписку на таких сайтах незнакомцы могут совращать детей.
До конца года госпожа Нэнди опубликует список соцсетей, которыми не смогут пользоваться граждане младше 16 лет. Речь идет в том числе о Facebook, Instagram (обе принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и X. Весной министр планирует расширить ограничения на eBay, Vinted, Depop и Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Marketplace, а также игровые сайты. Запрет для маркетплейсов, вероятно, введут подзаконными актами, и он вступит в силу до конца 2027 года, отмечает The Times.
По данным исследования для британского регулятора в сфере связи Ofcom, eBay каждый месяц пользуются 19% детей от восьми до 14 лет, Vinted — 15%. «Если у платформ есть функция сообщений, позволяющая общаться с незнакомцами, нам нужно всерьез рассмотреть требование к ним о высокоэффективной проверке возраста»,— сказал газете источник в правительстве.
Благотворительная организация The Children’s Society в письме парламенту указывала, что у некоторых несовершеннолетних пользователей торговых сайтов просят непристойные фотографии в обмен на деньги или подарки, передает The Times. Часть маркетплейсов допускает пользователей только старше 18 лет. Но, как показало исследование Ofcom, это правило обходят, в том числе через аккаунты родителей.