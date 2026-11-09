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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Происшествия

ВСУ ударили беспилотниками по центру Луганска

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру Луганска — повреждения получили многоквартирные дома и гражданская инфраструктура. Никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Беспилотная опасность в городе сохраняется. «Прошу жителей не игнорировать предупреждения об опасности и соблюдать меры предосторожности»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.
Всего за прошедшие сутки системы ПВО и мобильные-огневые группы в регионе сбили около 40 целей в воздухе. Атакованы были жилые дома, транспорт и коммунальные объекты в трех муниципальных округах. Двое раненных накануне при ударах в Лисичанске и Алчевске скончались.