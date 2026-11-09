ВСУ ударили беспилотниками по центру Луганска
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру Луганска — повреждения получили многоквартирные дома и гражданская инфраструктура. Никто не пострадал, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Беспилотная опасность в городе сохраняется. «Прошу жителей не игнорировать предупреждения об опасности и соблюдать меры предосторожности»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.
Всего за прошедшие сутки системы ПВО и мобильные-огневые группы в регионе сбили около 40 целей в воздухе. Атакованы были жилые дома, транспорт и коммунальные объекты в трех муниципальных округах. Двое раненных накануне при ударах в Лисичанске и Алчевске скончались.