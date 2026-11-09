Джо Байден будет меньше участвовать в продвижении мемуаров из-за рака
Бывший президент США Джо Байден заявил, что продолжающееся лечение от рака не позволит ему полноценно участвовать в продвижении своих мемуаров «Обещай мне, Америка» («Promise Me, America»).
«Какие-то дни проходят лучше, чем другие. Это не остановило меня. Но иногда это (болезнь.— “Ъ”) меня замедляет,— написал 83-летний политик в соцсети X.— К сожалению, это означает, что я не смогу провести столько обсуждений по поводу своей книги, как я надеялся».
В мае 2025 года у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. В июле господин Байден анонсировал выход мемуаров — они появятся в продаже 17 ноября. По его словам, книга посвящена ключевым решениям, которые он принимал на посту главы государства. В частности, в ней затрагиваются борьба с пандемией COVID-19, экономическая политика, «восстановление американской демократии» после штурма Капитолия 6 января, а также конфликты в Афганистане и на Украине.