Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре на западе Москвы
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила серьезные ожоги при пожаре в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Спортсменку доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели операцию, рассказали агентству «Москва» в больнице. Сейчас она находится в ожоговой реанимации. В Федерации водных видов спорта пообещали оказать Шурочкиной необходимую поддержку.
ЧП случилось в жилом комплексе бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Загорелась четырехкомнатная квартира на 17-м этаже. Огонь распространился на площади 5 кв. м, вспыхнули вещи и мебель. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации биокамина.
Марии Шурочкиной 31 год. Она победила на Олимпийских играх в Бразилии (2016) и Японии (2021) в командных соревнованиях. На ее счету также 11 золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.