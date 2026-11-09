Глава ВМС Финляндии: Россия не планирует наращивать силы в Балтийском море

«Российские ВМС отслеживают, что делаем мы, что делает НАТО, и нам, естественно, необходимо следить и сохранять бдительность по поводу того, что делают они»,— утверждает контр-адмирал. Как подчеркнул военный, «в настоящий момент, хотя ситуация на море напряженная, она остается стабильной, и у нас нет необходимости эскалировать ее».