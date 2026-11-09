Глава ВМС Финляндии: Россия не планирует наращивать силы в Балтийском море
Россия не видит необходимости наращивать свое присутствие или боевую готовность на Балтийском море, заявил командующий военно-морскими силами Финляндии контр-адмирал Туомас Тииликайнен в интервью Sky News. Как он считает, Россия уже задействовала там «максимум своих ресурсов, возможных в условиях мирного времени».
«Российские ВМС отслеживают, что делаем мы, что делает НАТО, и нам, естественно, необходимо следить и сохранять бдительность по поводу того, что делают они»,— утверждает контр-адмирал. Как подчеркнул военный, «в настоящий момент, хотя ситуация на море напряженная, она остается стабильной, и у нас нет необходимости эскалировать ее».
«Скорее, нужна деэскалация»,— заявил контр-адмирал. По его мнению, сейчас самый большой риск в Балтийском море существует от возможных аварий нефтяных танкеров и грузовых судов, которые западные страны относят к так называемому теневому флоту России. «Может произойти природная катастрофа, если, например, танкер сядет на мель»,— отметил господин Тииликайнен.
Как указывает Sky News, в январе 2025 года НАТО в рамках новой миссии «Балтийский часовой» перешло от обычного патрулирования к активным мерам противодействия гибридным угрозам и защите подводной инфраструктуры.