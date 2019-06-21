Специального корреспондента “Ъ” не пустили в Грузию

Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева. Пояснять причины такого решения сотрудники полиции отказались. Владимир Соловьев в пятницу, 21 июня, прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы. Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом. «Извини»,— сказал на прощание сотрудник пограничной полиции.

Напомним, в четверг в Грузии вспыхнули многотысячные протесты. Причиной стал визит в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особенно граждан страны возмутило то, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. «Нынешние грузинские власти тайно сдают Грузию России, но народ не допустит этого»,— сказал в этой связи депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

В четверг протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Полиция применила против толпы слезоточивый газ и резиновые пули. В пятницу полиция отчиталась о том, что во время акций протеста было задержано 305 демонстрантов. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Сегодня акция протеста у здания парламента возобновилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Грузии русофобской провокацией. МИД РФ «настоятельно рекомендует» россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.