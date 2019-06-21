В Грузии задержали 305 участников протеста

Полицейские в Тбилиси задержали 305 человек, которые участвовали в акции протеста, сообщило МВД Грузии. «По разным нарушениям задержаны 305 участников акции. МВД начало расследование по ст. 225 УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках»,— говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что ответственность понесут также полицейские, которые превысили свои полномочия.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали 240 человек, полицейские распылили слезоточивый газ и начали стрелять резиновыми пулями. Сегодня спикер парламента страны покинул пост.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.