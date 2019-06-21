В Тбилиси возобновилась акция протеста

Оппозиционные партии продолжили акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, сообщили «РИА Новости». «Наши требования те же: отставка Гахарии, наказание всех, кто применил вчера силу, и проведение пропорциональных выборов,— заявил председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.

Участники акции отмечают, что дают главе МВД три часа на отставку.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали 240 человек, полицейские распылили слезоточивый газ и начали стрелять резиновыми пулями. Были задержаны 305 человек. Сегодня спикер парламента страны покинул пост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Грузии русофобской провокацией. МИД РФ «настоятельно рекомендует» россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.