Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал русофобской провокацией протесты в Тбилиси, прошедшие из-за визита российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия. Он отметил, что произошедшее вызвало крайнюю обеспокоенность у России.

«Был вопрос их (членов делегации.— “Ъ”) непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения»,— сказал господин Песков.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали 240 человек. Грузинская оппозиция анонсировала «абсолютно мирный митинг с 19:00 в пятницу, 21 июня».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.