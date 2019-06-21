Спикер парламента Грузии подал в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2». Накануне отставки спикера и глав Службы госбезопасности и МВД потребовали участники антироссийских протестов в Тбилиси. Новым спикером станет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

«"Грузинская мечта" (правящая партия страны.— “Ъ”) внедряет высокий уровень ответственности перед обществом с момента своего основания и неоднократно доказывала это своими действиями»,— приводит телеканал слова мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Он отметил, что доказательством проявлением ответственности стало решение господина Кобахидзе уйти с должности.

Лидер партии Мамука Мдинарадзе заявил, что фракция поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера. «Мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру»,— сказал он журналистам.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали 240 человек. Грузинская оппозиция анонсировала «абсолютно мирный митинг с 19:00 в пятницу, 21 июня».

Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией. Произошедшее вызвало крайнюю обеспокоенность у России.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.