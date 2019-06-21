В пятницу спецкорреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Соловьев не смог попасть на место событий в грузинской столице. Пограничники сообщили ему о запрете на въезд. Деталями журналист поделился в интервью «Ъ FM». Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом российских депутатов. Демонстрантов возмутило, что глава делегации — Сергей Гаврилов — сел в кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

— Никаких требований не было. Я прилетел в Тбилиси в 14:35 по местному времени. При прохождении пограничного контроля вдруг программа стала что-то проверять. Это длилось 10 минут, потом 20. В какой-то момент подошел старший офицер, забрал мой паспорт, ушел. Меня попросили подождать в сторонке. В общей сложности я прождал три часа. В какой-то момент офицер вышел, сказал, что мне запрещен въезд в Грузию. Потом он вдруг передумал, сказал: «Подождите, мы еще поразбираемся». После чего вышел офицер с бумагами и заявил, что мне все-таки отказано во въезде и придется вернуться в Москву. И они меня посадили в самолет.

Из-за этой проверки пассажирам пришлось ждать 40 минут. Потому что они меня посадили в самолет, который должен был улетать раньше в Москву.

Никакой отметки в паспорте о том, что мне запрещен въезд в Грузию, нет. Я не могу никак объяснить то, что произошло. В общем, не пустили, и все. При этом фотокорр «Коммерсанта» находится в Тбилиси, он вылетел чуть позже меня и беспрепятственно прошел границу.