В крушении MH17 в Донбассе обвинили трех россиян и украинца

В крушении самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году обвиняются трое россиян и один украинец, заявила Совместная следственная группа (JIT) (в группу входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины), занимавшаяся расследованием крушения. Следствие уже выдало международные ордеры на их аресты.

Подозреваемыми стали:

украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»);

россиянин Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»);

россиянин Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»);

россиянин Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»).

Следователи считают, что они все причастны к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук», с помощью которого был сбит самолет Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК подозреваемым предоставила Россия.

При этом, по словам главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фреда Вестербеке, у JIT нет информации, которая позволила бы говорить о причастности действующих российских военнослужащих к крушению самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Представитель JIT сообщил на пресс-конференции, что в скором времени следователи обратятся к российским правоохранительным органам с просьбой допросить подозреваемых. Он добавил, что не будет просить об экстрадиции фигурантов, поскольку она запрещена конституциями РФ и Украины. Первое заседание по этому делу состоится в Нидерландах 9 марта 2020 года. Все подозреваемые будут обвинены в убийстве. Следователи отметили, что расследование продолжается.

Представитель Сергея Дубинского сообщил «Интерфаксу», что тот «проживает в России» и «отошел от дел еще в 2014 году». «Ни на какой суд он не собирается, никаких показаний давать не будет, потому что не о чем. На Запад тоже не выезжает»,— сообщил представитель. Игорь Гиркин рассказал “Ъ FM”, что тоже не собирается давать показания по делу о катастрофе. «Ополчение не имеет к этому отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем»,— заявил он.

Родственники погибших в катастрофе, побывавшие на частном брифинге JIT, сообщили, что следователи назовут позже еще несколько имен, но не уточнили их количество. Расследовательская группа Bellingcat ранее назвала имена всех причастных к трагедии. В расследовании группы также фигурируют имена, обнародованные JIT.

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Напомним, самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».