Суд над подозреваемыми в крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года

Первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофе самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом начнется 9 марта 2020 года, сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров. По информации Международной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения, подозреваемыми стали трое россиян и один украинец.

Родственники погибших рассказали, что JIT на закрытом брифинге обнародовала имена подозреваемых: украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок») и Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»). Родственники отметили, что следователи позже назовут еще несколько имен, но не уточнили их количество. Все подозреваемые по делу будут обвинены в убийстве. Позднее в Нидерландах пройдет пресс-конференция JIT.

Ранее сегодня, 19 июня, группа Bellingcat назвала имена всех причастных к трагедии. В расследовании группы также фигурируют имена, о которых родственникам погибших сообщили следователи.

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Напомним, самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».