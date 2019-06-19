Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения лайнера Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области сегодня опубликовала новый доклад о событиях 2014 года. Она назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая и сбила гражданский лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Неофициально первых трех из них уже называли в числе лиц, причастных к трагедии. Следственная группа выдала ордера на их арест, но призналась, что расследование еще не завершено и вина подозреваемых не доказана. Остается неясным и то, кто непосредственно запускал ракету — названных сегодня людей подозревают лишь в «организации» катастрофы. Было отдельно заявлено, что у следствия нет доказательств вины действующих российских военных.

Сегодня в Утрехте (Нидерланды) прошла очередная пресс-конференция Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT; состоит из представителей Малайзии, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины) по крушению рейса MH17, сбитого над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На ней было объявлено о выдаче ордеров на арест четырех подозреваемых в причастности к трагедии:

Игоря Стрелкова,

Сергея Дубинского,

Олега Пулатова (все они ранее упоминались в материалах JIT, частного исследовательского центра Bellingcat или СМИ),

Леонида Харченко.

Первые трое — граждане России, проживающие на ее территории. Об украинце Леониде Харченко известно меньше. «Полагаем, что он находится на востоке Украины — на территории, неподконтрольной центральным властям»,— заявили в JIT. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уже пообещал «сделать все возможное», чтобы арестовать Леонида Харченко. «Если это будет сделано успешно, мы организуем видеосвязь с залом суда в Нидерландах»,— добавил господин Луценко. Отреагировал на доклад JIT и самый известный подозреваемый — экс-командир вооруженных сил ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков. Он в очередной раз заявил, что «ополчение Boeing не сбивало».

Напомним, российская сторона ранее представила результаты собственного расследования трагедии. С международными следователями российские согласны лишь в том, что самолет был уничтожен из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Однако, согласно последнему заявлению Минобороны РФ, конкретная ракета была доставлена в военную часть в Тернопольской области еще в советские времена и с тех пор в Россию не возвращалась. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в сентябре 2018 года назвала представленные факты «неоспоримыми» и свидетельствующими о причастности украинских военнослужащих к крушению самолета.

«Мы получили эту информацию от Российской Федерации, о ракете, о документации на нее. Мы видели радарные данные, изучили их. Эта информация не была достаточной, чтобы можно было делать выводы о том, откуда эта пусковая установка, что это за установка»,— сказал сегодня глава центрального департамента расследования преступлений Национальной полиции Нидерландов, представитель Совместной следственной группы Вильберт Паулиссен. Тем не менее российские документы тоже будут рассматриваться в суде. «А судья уже сам примет решение, насколько они полезны и кто прав»,— добавил господин Паулиссен.

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Между тем представители следственной группы утверждают, что перечисленные сегодня люди «тесно сотрудничали с целью получить ЗРК "Бук" (с территории России, согласно предыдущему докладу JIT, он принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде в Курской области.— “Ъ”) и доставили его на позицию с целью сбить самолет». Впрочем, международные следователи не исключают, что сбить самолет могли по ошибке. «Есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского,— считают представители JIT.— Но даже если это было их первоначальным планом, мы привлечем их к ответственности за МН17».

Суд по делу о гибели Boeing, по словам главы JIT Фреда Вестербейке, начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

«Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года,— сказал он.— Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схипхол». Господин Вестербейке призвал всех подозреваемых участвовать в процессе, но уточнил, что суд начнется вне зависимости от их решения.

Стоит отметить, что информации о других подозреваемых, включая боевой расчет ЗРК, то есть непосредственно сбивших самолет лицах, у Совместной следственной группы нет. «У нас сейчас нет доказательств против действующих военнослужащих, но у нас есть информация о тех людях, о которых мы говорим. Об этих четырех людях. Об остальных у нас еще нет достаточной информации»,— сказал Фред Вестербейке. Его голландский коллега Вильберт Паулиссен предположил, что вскоре «будет больше подозреваемых и будет больше доказательств».

МИД России сегодня же в специальном заявлении по поводу пресс-конференции JIT отметил, что сказанное там «не может вызвать ничего, кроме сожаления», обвинения «абсолютно голословны», а сам процесс расследования выглядит «предвзятым и однобоким».

Кирилл Кривошеев