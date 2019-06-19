У следствия нет доказательств причастности действующих российских военных к крушению МН17

Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины, не имеет информации, которая позволила бы говорить о причастности действующих российских военнослужащих к крушению самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. «У нас сейчас нет доказательств против действующих военнослужащих, но у нас есть информация о тех людях, о которых мы говорим. Об этих четырех людях»,— сообщил журналистам глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Однако господин Вестербеке не исключил, что в будущем появятся другие доказательства и новые подозреваемые.

Ранее следствие обвинило в причастности к крушению MH17 трех россиян: главу ГРУ ДНР (Служба военной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики) Сергея Дубинского, его подчиненного Олега Пулатова и бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), а также украинца Леонида Харченко — начальника разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР. Они якобы имели отношение к доставке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого сбили самолет.

Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, большинство из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

По предварительным выводам, лайнер сбили ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». Следствие при этом допускает, что это могло произойти по ошибке. Пуск ракеты был выполнен из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва отрицает какую-либо причастность к крушению самолета.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».