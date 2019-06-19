Игорь Стрелков не намерен участвовать в суде по делу о сбитом МН17 в Донбассе

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) не будет присутствовать на судебных заседаниях по делу о сбитом над Донбассом самолете Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17.

«Ополчение Boeing не сбивало. Более никаких комментариев. На суде присутствовать не планируем»,— сказал господин Стрелков “Ъ FM”.

Ранее родственники погибших рассказали, что Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения, обнародовала имена подозреваемых: Леонид Харченко (позывной «Крот»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок») и Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»).

Все подозреваемые по делу будут обвинены в убийстве. Первое судебное заседание над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года. Расследовательская группа Bellingcat также назвала имена всех причастных к трагедии. В их материале фигурируют имена, о которых родственникам погибших сообщили следователи.

Напомним, самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».