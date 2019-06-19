Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН17 в Донбассе

Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

В расследовании Bellingcat фигурируют:

Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»), бывший министр обороны ДНР — обсуждал возвращение ракетной установки «Бук» на территорию России, вероятно, «был полностью осведомлен о поставке» «Бука»;

(Стрелков, позывной «Стрелок»), бывший министр обороны ДНР — обсуждал возвращение ракетной установки «Бук» на территорию России, вероятно, «был полностью осведомлен о поставке» «Бука»; Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), глава ГРУ ДНР (Служба военной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики) — по утверждению Bellingcat, его группа «могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника»;

(позывной «Хмурый»), глава ГРУ ДНР (Служба военной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики) — по утверждению Bellingcat, его группа «могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника»; Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), подчиненный господина Дубинского, бывший подполковник вооруженных сил России — «вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного»;

(позывные «Гюрза» и «Халиф»), подчиненный господина Дубинского, бывший подполковник вооруженных сил России — «вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного»; Леонид Харченко (позывной «Крот»), начальник разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР, ранее командир гарнизона в Константиновке — якобы причастен к охране «Бука» и координации его транспортировки;

(позывной «Крот»), начальник разведывательного батальона «Крот» второго департамента ГРУ ДНР, ранее командир гарнизона в Константиновке — якобы причастен к охране «Бука» и координации его транспортировки; Эдуард Гилазов (позывной «Рязань»), командир первой разведывательной роты батальона «Крот» — «был идентифицирован как командир сепаратистов», учавствовал в охране «Бука»;

(позывной «Рязань»), командир первой разведывательной роты батальона «Крот» — «был идентифицирован как командир сепаратистов», учавствовал в охране «Бука»; Олег Шарпов (позывной «Змей»), командир взвода разведроты батальона «Крот» — мог присутствовать при запуске «Бука»;

(позывной «Змей»), командир взвода разведроты батальона «Крот» — мог присутствовать при запуске «Бука»; Игорь Безлер (позывной «Бес»), командир группы Безлера, как утверждает украинская сторона, бывший офицер ГРУ — «присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом», мог способствовать «ошибочной идентификации MH17 как военного самолета»;

(позывной «Бес»), командир группы Безлера, как утверждает украинская сторона, бывший офицер ГРУ — «присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом», мог способствовать «ошибочной идентификации MH17 как военного самолета»; Сергей Поваляев (позывной «Боцман»), заместитель командира группы Безлера — «прямая связь "Боцмана" со сбитием MH17 не прослеживается»;

(позывной «Боцман»), заместитель командира группы Безлера — «прямая связь "Боцмана" со сбитием MH17 не прослеживается»; Валерий Стельмах (позывной «Наемник» и «Батя»), подчиненный Безлера — «сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития»;

(позывной «Наемник» и «Батя»), подчиненный Безлера — «сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития»; Игорь Украинец (позывной «Минер»), подчиненный Безлера — «свидетельств в пользу причастности Украинца к сбитию MH17 не обнаружено»;

(позывной «Минер»), подчиненный Безлера — «свидетельств в пользу причастности Украинца к сбитию MH17 не обнаружено»; Александр Ходаковский (позывной «Скиф»), командир батальона «Восток», бывший командир спецназа СБУ «Альфа» — «наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук"», также прослушка СБУ свидетельствует о том, что «он некоторое время пытался спрятать черные ящики MH17 от ОБСЕ и других по заданию Москвы»;

(позывной «Скиф»), командир батальона «Восток», бывший командир спецназа СБУ «Альфа» — «наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук"», также прослушка СБУ свидетельствует о том, что «он некоторое время пытался спрятать черные ящики MH17 от ОБСЕ и других по заданию Москвы»; Александр Семенов (позывной «Саныч»), заместитель главы батальона «Восток» — якобы помогал обеспечить транспортировку «Бука» вместе с Сергеем Дубинским.

Фото: Bellingcat

Возглавлявший в 2014 году Народный совет ДНР политик Андрей Пургин в беседе с «Интерфаксом» подчеркнул, что заявления о причастности перечисленных Bellingcat людей к катастрофе абсурдны. «В этом списке перечислены фамилии людей, которые в разное время имели отношение к обороне Донбасса, но не были одномоментно связаны между собой, отвечали за разные участки работы и даже географически находились в разных местах. Никакого отношения к противовоздушной обороне они иметь не могли»,— сказал он.

Как сообщает AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров, первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофе состоится 9 марта 2020 года. Родственники погибших также рассказали, что Совместная следственная группа (JIT) на закрытом брифинге обнародовала несколько имен подозреваемых: Леонид Харченко, Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский. Все подозреваемые будут обвинены в убийстве. Позднее в Нидерландах пройдет пресс-конференция JIT.

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Накануне нидерландские журналисты в эфире телепередачи Nieuwsuur также называли имена якобы причастных к крушению Boeing. В списке, составленном на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова, значились военный Сергей Мучкаев, который на момент крушения самолета командовал 53-й зенитно-ракетной бригадой недалеко от Курска, а также глава разведывательной группы Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов.

Напомним, самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».

Александра Трифонова