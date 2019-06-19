Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН17 в Донбассе

Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
В расследовании Bellingcat фигурируют:
Возглавлявший в 2014 году Народный совет ДНР политик Андрей Пургин в беседе с «Интерфаксом» подчеркнул, что заявления о причастности перечисленных Bellingcat людей к катастрофе абсурдны. «В этом списке перечислены фамилии людей, которые в разное время имели отношение к обороне Донбасса, но не были одномоментно связаны между собой, отвечали за разные участки работы и даже географически находились в разных местах. Никакого отношения к противовоздушной обороне они иметь не могли»,— сказал он.
Как сообщает AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров, первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофе состоится 9 марта 2020 года. Родственники погибших также рассказали, что Совместная следственная группа (JIT) на закрытом брифинге обнародовала несколько имен подозреваемых: Леонид Харченко, Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский. Все подозреваемые будут обвинены в убийстве. Позднее в Нидерландах пройдет пресс-конференция JIT.
Накануне нидерландские журналисты в эфире телепередачи Nieuwsuur также называли имена якобы причастных к крушению Boeing. В списке, составленном на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова, значились военный Сергей Мучкаев, который на момент крушения самолета командовал 53-й зенитно-ракетной бригадой недалеко от Курска, а также глава разведывательной группы Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов.
Напомним, самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.
Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.
Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».
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