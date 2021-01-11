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В конце 2020 года правительство объявило о реформе институтов развития, которая должна переориентировать их на достижение национальных целей. 12 из 40 институтов развития перейдут под управление ВЭБ.РФ, шесть будут ликвидированы, 12 институтов ждет слияние и укрупнение. «Дорожные карты» реформы, кадровые изменения, роль правительства Михаила Мишустина, создание «суперинститутов» и экосистемы госуправления, отбор проектов — последние новости и все самое важное о реформе институтов развития в теме “Ъ”.