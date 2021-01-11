Институтам развития раздали карты

Правительство определилось с механизмом проведения ранее объявленной реформы институтов развития — три «дорожные карты», описывающие их переход под управление ВЭБ.РФ, слияние или ликвидацию, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Основная часть этой работы, направленной на переориентацию укрупненных институтов на достижение национальных целей развития, должна быть проведена в первом полугодии, вся же реформа займет весь 2021 год.

Белый дом утвердил «дорожные карты» по реформированию институтов развития — из распоряжения правительства следует, что преобразования будут длиться весь 2021 год. Напомним, объявленная в конце ноября реформа (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года) должна повысить эффективность институтов развития и переориентировать их на достижение национальных целей.

Одна из «дорожных карт» определяет мероприятия по переводу 12 институтов развития (Фонд содействия инновациям, Российский экспортный центр, фонд «Сколково», ЭКСАР и другие) под управление ВЭБ.РФ. Проходить он будет в два этапа. Первый предполагает подготовку необходимой нормативной базы, формирование показателей эффективности работы институтов развития для достижения национальных целей, а также проведение аудита финансового состояния, активов и обязательств таких структур. Исходя из результатов такой проверки будут формироваться предложения по объединению институтов развития с ВЭБ.РФ. Доклад о результатах первого этапа должен быть направлен в Белый дом до 20 апреля.

Второй этап, о завершении которого ведомства должны отчитаться до 31 июля,— практический. Это, в частности, передача акций (в случае с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства и АО «Роснано») или имущества (Фонд развития промышленности), находящихся в федеральной собственности, в уставный капитал ВЭБ.РФ. Также будут утверждены стратегии развития институтов развития, направленные на достижение национальных целей.

Из другой «дорожной карты» следует, что ликвидации подлежат не восемь, как сообщалось ранее, а шесть институтов развития — АО «Особые экономические зоны», Фонд развития моногородов, Росинфокоминвест, Фонд развития Дальнего Востока, агентства по привлечению инвестиций и по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Агентство по технологическому развитию и Российский фонд развития информационных технологий останутся, но перейдут под управление ВЭБа. До 25 февраля Минэкономики, Минвостокразвития, Минцифры и ВЭБ должны подготовить предложения по перераспределению функций институтов между ВЭБ.РФ и ведомствами. Решения о ликвидации будут приниматься в основном в середине года, сам же процесс продлится до конца декабря. Раньше других, до 30 сентября, будут ликвидированы два «дальневосточных» агентства.

Модернизация коснется 12 институтов развития — предполагается их слияние в шесть укрупненных организаций. Российская венчурная компания передается под управление Российского фонда прямых инвестиций, Государственная транспортная лизинговая компания будет объединена с «ВЭБ-лизингом» (путем приобретения активов и ликвидации последнего), Российский научный фонд будет объединен с Российским фондом фундаментальных исследований. Также к банку «Дом.РФ» присоединяется МСП-банк, а к «Курортам Северного Кавказа» — Корпорация развития Северного Кавказа. В основном объединение будет происходить в первой половине 2021 года — наиболее длительным будет процесс реорганизации Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые должны объединиться к концу этого года.

Евгения Крючкова