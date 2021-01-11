Банкирам дали срок

Основные процедуры по объединению банка «Дом.РФ» и МСП-банка должны быть завершены к середине года. Банки, выполняющие сейчас разные функции, преобразуются в один универсальный в рамках реформы госинститутов развития. Слияние может принести экономию на операционных расходах. Но поддержка малого и среднего бизнеса в новом банке окажется под вопросом, поскольку слабо сочетается с текущей моделью работы ипотечно-строительного банка, говорят источники “Ъ”.

Накануне новогодних праздников правительство опубликовало «дорожную карту» объединения «Дом.РФ» и МСП-банка. Их слияние запланировано как составная часть реформы государственных институтов развития, решение о которой было анонсировано осенью прошлого года (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года и материал на стр. 2). Банки создавались под разные цели: первый выполняет функцию уполномоченного в сфере жилищного строительства, второй работает для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Как следует из распоряжения правительства, МСП-банк войдет в банк «Дом.РФ», а основные этапы процедуры завершатся к середине 2021 года. Первый этап предполагает проведение оценки рыночной стоимости акций МСП-банка, отчет планируется подготовить до 21 мая 2021 года. Сейчас банк находится под контролем федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательств (Корпорация МСП). Однако в рамках реформы госинститутов текущий собственник перейдет под контроль ВЭБ.РФ. В начале июня он должен принять решение о передаче акций МСП-банка. Тогда же планируется получение согласия на объединение двух кредитных организаций от Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Необходимые корпоративные решения должен принять и набсовет АО «Дом.РФ» (ему принадлежит 100% акций банка «Дом.РФ»).

Последний этап слияния — подготовка поправок к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства», которую планируется завершить к 30 июня. В АО «Дом.РФ» и банках не ответили на вопросы “Ъ”. В ВЭБ.РФ запрос “Ъ” оставили без комментариев.

В рейтинге «Интерфакса» на конец третьего квартала 2020 года по размеру активов объединяемые банки входят в топ-50: «Дом.РФ» занимает 25-е место (440 млрд руб.), МСП-банк — на 47-м месте (131 млрд руб.).

Основным краткосрочным эффектом объединения банков может стать экономия на операционных расходах, поскольку оно повлечет сокращение дублирующего функционала и соответствующих расходов на персонал, отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. В более долгосрочной перспективе, добавляет он, может быть выявлен круг средних предприятий, в частности в сфере строительства, которые могли бы стать клиентами объединенного банка в обоих направлениях его бизнеса.

Вместе с тем аналитики отмечают, что объединяемые банки очень разные и в дальнейшем ипотечно-строительная часть бизнеса явно будет доминировать. «Уже сейчас соответствующий кредитный портфель банка "Дом.РФ" в несколько раз превышает размеры кредитного портфеля МСП-банка»,— отмечает господин Проклов. Функция кредитования малого и среднего бизнеса не вписывается в текущую модель банка «Дом.РФ», соглашается аналитик Fitch Антон Лопатин.

МСП-банк обеспечивает поддержку сектора, и если объединенный банк перестанет выполнять эту функцию, ее следовало бы передать другому институту, полагает господин Лопатин. По словам вице-президента Moody`s Ольги Ульяновой, малый и средний бизнес сможет кредитоваться в других банках, где тоже доступны ссуды по льготным программам. «МСП-банк никогда и не занимал большую долю в этом сегменте»,— отмечает она. По словам госпожи Ульяновой, при таком сценарии у объединенного банка не будет необходимости менять название, он сможет работать под брендом банка «Дом.РФ».

Ольга Шерункова