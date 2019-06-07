Кудрин не ждет, что реализация нацпроектов приведет к достижению национальных целей

Руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что выполнение национальных проектов не приведет к снижению бедности в России, увеличению продолжительности жизни и выходу экономики на пятое место в мире. О невозможности достичь эти национальные цели господин Кудрин сообщил во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.

Еще одним выводом, к которому пришел руководитель Счетной палаты, стало то, что «нацпроекты не приводят к экономическому росту среднемировому». По мнению господина Кудрина, «судьба нацпроектов и наццелей лежит вне нацпроектов». Руководитель СП объяснил, что приоритетом являются судебная и правоохранительная системы. «Сегодня это фокус для президента и правительства — здесь наводить порядок»,— сказал он.

К таким выводам господин Кудрин пришел после мониторинга выполнения нацпроектов.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На основании его в декабре правительство утвердило 13 нацпроектов. По задумке властей нацпроекты должны стать драйвером экономики и привести к улучшению качества жизни населения.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».