Национальным целям нужен разогрев

Правительство запустило серию совещаний для оценки работы по достижению национальных целей развития — в среду, в частности, обсуждались задачи в экономике и жилищном строительстве. Ситуация расценивается как непростая — рост ВВП в первом квартале в 0,5% оказался ниже всех оценок на рынке, требуются дополнительные меры для «разогрева» экономики уже в этом году. В строительстве пока повышаются лишь ипотечные ставки, а ввод жилья демонстрирует лишь проблески роста.

В среду премьер-министр Дмитрий Медведев открыл серию совещаний по достижению национальных целей развития, начав с экономики и жилищного строительства. Так, цель по ускорению экономического роста до темпов выше среднемировых и вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик выглядит «весьма непростой», на что, по словам Дмитрия Медведева, есть «объективные причины» — «нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции, торговые войны». Однако, подчеркнул он, эти риски финансово-экономический блок должен учитывать, а «не использовать для оправдания того, почему у нас изменений нет»,— нужно дополнительно «разогреть» экономику уже в этом году.

Напомним, в годовом выражении в первом квартале 2019 года экономика выросла лишь на 0,5% —это ниже всех оценок на рынке. С учетом сезонности ВВП за квартал снизился на 0,7% — впервые с четвертого квартала 2017 года, что объясняется слабым внутренним спросом, адаптацией к росту НДС и неожиданным резким падением оптовой торговли. В апреле—мае внутренний спрос оставался слабым, а промышленность не росла. Всемирный банк и ЦБ уже снизили свои оценки роста ВВП РФ в 2019 году (см. “Ъ” от 19 июня), его перспективы в оставшиеся три квартала во многом зависят от государственных вливаний.

Ситуацию в жилищном строительстве, от которого ждут роста ввода жилья до 120 млн кв. м к 2024 году, премьер охарактеризовал «достаточно сложной».

Основная проблема — падающие не первый год темпы строительства: Минстрой был вынужден заявить о корректировке стартовых показателей нацпроекта «Жилье» — фактический ввод 2018 года не «дотянул» до них ( см. “Ъ” от 19 декабря 2018 года ).

Как поясняют в Минстрое, сейчас всего строится 123,5 млн. кв. м, и «информация в проектных декларациях застройщиков и рост объема ввода многоквартирных домов в апреле позволяют делать достаточно оптимистичные прогнозы». Однако, по данным Росстата, за январь—апрель снижение ввода жилья в годовом выражении составило 2,9%, хотя в марте и апреле зафиксирован рост в 0,6% и 6,7%. Предварительный прогноз на этот год — в пределах объемов 2018 года (75,6 млн кв. м), что означает, что показатели стройки вновь окажутся ниже закрепленных нацпроектом (88 млн кв. м)

Ключевым инструментом жилищного нацпроекта является ипотека — к 2024 году ставки по ней должны опуститься до 7,9%. Если по итогам 2018 года они достигли своего исторического минимума (9,56%), то за январь—апрель этого года, сообщил в четверг ЦБ, ставки вновь выросли до 10,56%. По оценкам ДОМ.РФ, во втором полугодии стоит ожидать снижения ставок ниже 10%. Вопрос о корректировке нацпроекта в сторону повышения ставок уже поднимался (см. “Ъ” от 30 марта). Контрольной точкой должен стать январь 2020 года — как ранее пояснял вице-премьер Виталий Мутко, если ставка не будет снижаться, к этому времени придется предложить дополнительные механизмы. Как отмечают в Минстрое, пока структурно на снижение ипотечной ставки работают меры по стандартизации рынка ипотеки и его переводу в электронный вид, развитие рынка ипотечных ценных бумаг и субсидирование процентной ставки льготным категориям граждан.

Евгения Крючкова, Алексей Шаповалов