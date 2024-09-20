План сближения регионов с наццелями
Завершается разработка стратегии пространственного развития РФ до 2030 года
Минэкономики завершает разработку стратегии пространственного развития до 2030 года. По сравнению с действующей стратегией новая выглядит более комплексной и актуализирована с учетом новых рисков для экономики РФ. Среди них — геополитическая напряженность, необходимость переориентации на новые рынки и дефицит кадров. Упор в стратегии, как и прежде, сделан на снижение региональной дифференциации — в частности, в документ заложены цели по увеличению числа субъектов РФ с ростом ВРП выше среднего и по сокращению разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности.
Возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики готово показать России обновленную стратегию ее пространственного развития
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Подготовка стратегии пространственного развития до 2030 года, по данным “Ъ”, близка к завершению. Обновленный документ заменит действующую стратегию-2025 и должен быть утвержден до конца года. Как следует из проекта (есть у “Ъ”), новая версия предполагает большую увязку с национальными целями. Переформулирована и цель самой стратегии: ранее речь шла о выравнивании различий в уровне и качестве жизни населения и ускорении темпов экономического роста, теперь — о «формировании системы расселения и территориальной организации РФ, которые будут способствовать достижению национальных целей ее развития».
Концепция в целом теперь выглядит более комплексной: если сейчас в стратегии представлены списки перспективных отраслей развития для регионов, то теперь документ пополнится отраслевыми разделами с приоритетами пространственного развития в каждой из них.
Увязать их между собой должны схемы территориального планирования, которые также должны синхронизировать бюджетные расходы с пространственным развитием. Финансирование и запуск федеральных и региональных строек будет возможно только при их учете в документах территориального планирования. Закреплена и необходимость увязки приоритетов пространственного развития с отраслевыми стратегиями.
Задачи сокращения межрегиональной дифференциации и ликвидации инфраструктурных ограничений сохранены и дополнены (с учетом актуализации вызовов, в том числе геополитической напряженности) новыми — созданием условий для роста численности населения (с фокусом на регионах с естественной убылью значительно выше среднего), а также снижением дефицита кадров и развитием экспортного и кооперационного потенциала регионов на фоне переориентации на новые рынки. Как отмечается в проекте, в 2023 году оборот внешней торговли со странами Европы и Америки по сравнению с 2021-м сократился на 53–56%, а со странами Азии вырос на 47%. Ожидается, что к 2030 году объем торговли с недружественными странами сократится более чем в пять раз, с остальными же вырастет практические вдвое.
Стратегия нацелена, в частности, на формирование «сбалансированной территориальной организации экономики» для перехода к «экономике предложения».
Пока, отмечается в документе, «при устойчивом росте экономики РФ максимальная экономическая активность продолжает концентрироваться в ограниченном числе субъектов РФ» (в 2022 году на девять регионов приходилось 53% совокупного ВРП), что обусловлено, в частности, неравномерным применением инструментов развития территорий, включая инвестиционные площадки (индустриальные парки, ОЭЗ). С учетом этого требуется увеличение числа регионов с темпами роста ВРП выше среднегодового совокупного ВРП за 2017–2022 годы (2%) на 10% — с 29 в 2022 году до 32 в 2030-м при сокращении разницы в бюджетной обеспеченности.
Новшеством станет и формирование списка из 2 тыс. опорных населенных пунктов, обеспечивающих для жителей прилегающих территорий доступность образования, медпомощи и т. п. Кроме агломераций, на которые в действующей стратегии сделан акцент, в него вошло 86% малых и средних городов. Они, как ранее отмечал глава Минэкономики Максим Решетников, должны стать «каркасом системы расселения и территориальной организации страны».
Как стратегию оценивают эксперты
Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко отмечает, что особое внимание в стратегии «уделяется принципам приоритизации, что будет способствовать повышению эффективности инвестиций в условиях ограниченных ресурсов». В частности, определены приоритеты развития федеральных округов и отраслей.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв полагает, что переход к применению понятия «опорные пункты» позволит формировать более гибкую политику в отношении участия федерального центра в поддержке развития населенных пунктов и позволит устранять наиболее серьезные разрывы в уровне жизни населения. Для этого, по его словам, необходим качественно новый уровень информационного обеспечения данными о жизни в различных по своему масштабу населенных пунктах.
Как добавляет директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко, такой подход предлагает государству сосредоточить усилия по разным направлениям именно на этих опорных пунктах — остальные будут обеспечиваться в зависимости от наличия ресурсов. По его словам, с учетом того, что ресурсы ограничены, «это является честным подходом».
По мнению Владислава Онищенко, достижимость целевых показателей по снижению уровня дифференциации в развитии регионов будет напрямую зависеть от эффективности имплементации предложенной системы управления пространственным развитием. Замгендиректора ЦСР Глеб Покатович обращает внимание, что акцент сделан прежде всего «на расширении географии экономического роста по сравнению со взятым за базу периодом 2017–2022 годов». По его словам, учитывая текущую и прогнозируемую экономическую динамику в целом по России, есть все шансы, что количество регионов с уверенным темпом роста ВРП будет увеличиваться.