План сближения регионов с наццелями

Минэкономики завершает разработку стратегии пространственного развития до 2030 года. По сравнению с действующей стратегией новая выглядит более комплексной и актуализирована с учетом новых рисков для экономики РФ. Среди них — геополитическая напряженность, необходимость переориентации на новые рынки и дефицит кадров. Упор в стратегии, как и прежде, сделан на снижение региональной дифференциации — в частности, в документ заложены цели по увеличению числа субъектов РФ с ростом ВРП выше среднего и по сокращению разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики готово показать России обновленную стратегию ее пространственного развития

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики готово показать России обновленную стратегию ее пространственного развития

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подготовка стратегии пространственного развития до 2030 года, по данным “Ъ”, близка к завершению. Обновленный документ заменит действующую стратегию-2025 и должен быть утвержден до конца года. Как следует из проекта (есть у “Ъ”), новая версия предполагает большую увязку с национальными целями. Переформулирована и цель самой стратегии: ранее речь шла о выравнивании различий в уровне и качестве жизни населения и ускорении темпов экономического роста, теперь — о «формировании системы расселения и территориальной организации РФ, которые будут способствовать достижению национальных целей ее развития».

Концепция в целом теперь выглядит более комплексной: если сейчас в стратегии представлены списки перспективных отраслей развития для регионов, то теперь документ пополнится отраслевыми разделами с приоритетами пространственного развития в каждой из них.

Увязать их между собой должны схемы территориального планирования, которые также должны синхронизировать бюджетные расходы с пространственным развитием. Финансирование и запуск федеральных и региональных строек будет возможно только при их учете в документах территориального планирования. Закреплена и необходимость увязки приоритетов пространственного развития с отраслевыми стратегиями.

Задачи сокращения межрегиональной дифференциации и ликвидации инфраструктурных ограничений сохранены и дополнены (с учетом актуализации вызовов, в том числе геополитической напряженности) новыми — созданием условий для роста численности населения (с фокусом на регионах с естественной убылью значительно выше среднего), а также снижением дефицита кадров и развитием экспортного и кооперационного потенциала регионов на фоне переориентации на новые рынки. Как отмечается в проекте, в 2023 году оборот внешней торговли со странами Европы и Америки по сравнению с 2021-м сократился на 53–56%, а со странами Азии вырос на 47%. Ожидается, что к 2030 году объем торговли с недружественными странами сократится более чем в пять раз, с остальными же вырастет практические вдвое.

Стратегия нацелена, в частности, на формирование «сбалансированной территориальной организации экономики» для перехода к «экономике предложения».

Пока, отмечается в документе, «при устойчивом росте экономики РФ максимальная экономическая активность продолжает концентрироваться в ограниченном числе субъектов РФ» (в 2022 году на девять регионов приходилось 53% совокупного ВРП), что обусловлено, в частности, неравномерным применением инструментов развития территорий, включая инвестиционные площадки (индустриальные парки, ОЭЗ). С учетом этого требуется увеличение числа регионов с темпами роста ВРП выше среднегодового совокупного ВРП за 2017–2022 годы (2%) на 10% — с 29 в 2022 году до 32 в 2030-м при сокращении разницы в бюджетной обеспеченности.

Новшеством станет и формирование списка из 2 тыс. опорных населенных пунктов, обеспечивающих для жителей прилегающих территорий доступность образования, медпомощи и т. п. Кроме агломераций, на которые в действующей стратегии сделан акцент, в него вошло 86% малых и средних городов. Они, как ранее отмечал глава Минэкономики Максим Решетников, должны стать «каркасом системы расселения и территориальной организации страны».

Евгения Крючкова