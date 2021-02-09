Жилищной программе добавляют срок

Минстрой при приведении жилищной госпрограммы в соответствие с национальными целями предлагает продлить срок ее действия на пять лет — до 2030 года. Соответственно, увеличивается и финансирование — с 2,4 трлн руб. до 5 трлн руб. Согласно проекту программы, расти объемы жилищного строительства начнут лишь в 2023 году — тогда планируется ввести 85 млн кв. м жилья. Пока же Минстрой ожидает снижения объемов с зафиксированных в 2020-м 80,6 млн кв. м до 78 млн кв. м в этом году. В 2022-м это падение планируется лишь отыграть.

Проект переформатированной под обновленные нацпроекты госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» вчера представил Минстрой. Для синхронизации сроков с наццелями программу предлагается продлить на пять лет — до 2030 года. Из-за этого вырастает и финансирование — с предусмотренных на 2018–2025 годы 2,4 трлн руб. до 5 трлн руб.

Подготовленный Минстроем проект в целом укладывается в общую логику Минэкономики, предложившего реформу управления госпрограммами (см. “Ъ” от 29 января). В документе отражены ориентиры национальных целей с указанием соответствующих мероприятий. Отдельно выделяется (на уровне разбивки по финансированию) проектная часть программы, ориентированная на достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов. Ее стоимость оценивается в 2 трлн руб., из которых примерно 1,7 трлн руб. приходится на бюджет.

Основная цель программы и нацпроекта «Жилье и городская среда» — достижение в 2030 году ежегодного ввода не менее 120 млн кв. м жилья. Выйти на этот уровень теперь планируется годом ранее, причем не путем планомерного наращивания объемов строительства, а за счет более активного роста в заключительные годы действия программы. Так, на этот год устанавливается довольно скромный целевой показатель — лишь 78 млн кв. м жилья, что, видимо, можно считать еще отголосками коронакризиса. При этом ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в 2021 году планируется ввести не меньше жилья, чем в минувшем (по данным Росстата, в 2020 году было построено 80,6 млн кв. м жилья). Отыграть это падение планируется в 2022 году (80 млн кв. м), а выйти на рост — в 2023-м, когда Минстрой рассчитывает ввести 85 млн кв. м. Более стремительно наращивать темпы ввода ведомство планирует в 2027–2029 годах, когда ежегодный объем сданного в эксплуатацию жилья будет увеличиваться на 8–12 млн кв. м.

Вместо целевого показателя, непосредственно характеризующего доступность жилья — снижение отношения средней стоимости квартиры (54 кв. м) к среднегодовому денежному доходу семьи из трех человек (с 2,6 в 2017 году до 2,3 в 2025-м), в программу «погружается» национальная цель по ежегодному улучшению жилищных условий 5 млн семей с 2030 года. Задача по повышению индекса качества ЖКХ с 17,3 в 2018 году до 23,5 в 2025 году заменяется удержанием 50-процентной доли населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами на протяжении всего срока реализации программы.

Пересматривается и цель по расселению аварийного жилья — показатель почти соразмерно увеличивается (с 12,4 млн кв. м в 2019–2025 годах до 27,3 млн кв. м до 2030-го включительно), однако достигать его планируется более плавно. В действующей редакции программы в 2023 году должен произойти двукратный рост объемов расселения (с 1,3 млн кв. м в 2022-м до 3 млн кв. м) с сохранением такого темпа до 2025 года. В проекте же речь идет о наращивании ежегодного объема ликвидации аварийного фонда в среднем на 0,1–0,2 млн кв. м (исключением должен стать лишь 2024 год, когда планируется резкий скачок с последующим откатом назад). При этом, по прогнозам, до 2025 года темпы появления аварийного жилья все еще будут немного опережать скорость их ликвидации.

Евгения Крючкова