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Главные новости к утру 10 марта
04:36
Собянин ожидает сохранения масочного режима после весны
07:42
Министр здравоохранения Алтая задержан по подозрению в коррупции
06:18
40 правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Соболь
04:24
Aurus выпустил пилотную партию автомобилей
08:39
Разработан законопроект о пределе стоимости техосмотра в России
08:28
Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров
07:54
CNN: Трамп намерен проголосовать по почте на местных выборах, хотя критиковал такой способ
06:49
Американский космонавт полетит на МКС вместо одного из россиян
05:55
Петр Авен купил в центре Риги здание для музея русского и латышского искусства
05:25
NASDAQ вырос на 3,7% после коррекции
04:58
Украина заявила о готовности плана по урегулированию в Донбассе
03:59
В суд передали дело жителя Владивостока, обвиняемого в нападении на росгвардейцев на акции
03:50
Зимбабве одобрило применение «Спутника V»
03:36
Латвия откроет авиасообщение с Россией и другими странами
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(обновлено: 29.12.2020)
Дело Карины Цуркан
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10
Карину Цуркан признали агентом Карлой
Топ-менеджер компании «Интер РАО» осуждена на 15-летний срок
27
Разведка донесла на восемнадцать лет
Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» за шпионаж запросили срок с конфискацией
1
Карину Цуркан защитили от Приднестровья и Молдавии
Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук выступил в пользу своей экс-подчиненной
5
Карине Цуркан вызвали разведчика
Заслушав показания бывших замминистра, суд по делу о шпионаже решил допросить агента, раскрывшего топ-менеджера «Интер РАО»
2
Карина Цуркан не раскрыла агента Карлу
Слушается дело о шпионаже в пользу молдавской разведки
Агента Карлу рассудят тройкой
Дело обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан дошло до рассмотрения по существу
7
Карину Цуркан уличили детским почерком
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о шпионаже в пользу Молдавии
Анонимный шпионаж
Дело Карины Цуркан пройдет прокурорскую проверку
Шпионское дело нехитрое, но и не быстрое
Карине Цуркан требуют продлить арест, вместо того чтобы завершить расследование
1
Темницы встанут, и свобода проводит радостно у входа
Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан арестовали там же, где освободили
2
Шпион, выйди вон
ФСБ затянула расследование Карины Цуркан до ее освобождения
1
Шпионажу сохранили меру пресечения
Карина Цуркан оставлена под арестом
1
«Мертвые души» вселились в новое дело
Бывший замминистра энергетики подозревается в хищении 9 млн руб.
Миллиард Карины Цуркан оказался под арестом
Что известно о доходах обвиняемой в шпионаже топ-менеджера «Интер РАО»
8
Шпионка на миллиард
Арестованы накопления бывшего топ-менеджера «Интер РАО»
«Степень абсурдности обвинения зашкаливает»
Адвокат Карины Цуркан в интервью «Ъ FM» — об уголовном деле
В «Интер РАО» растет кадровое напряжение
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Финансы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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