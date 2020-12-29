Карину Цуркан признали агентом Карлой

К 15 годам колонии общего режима и конфискации в доход государства более 650 млн руб. приговорил Мосгорсуд за два дня до Нового года бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Защита, требовавшая полного оправдания 46-летней бизнес-вумен, сразу объявила о готовности обжаловать решение суда. Пока будет подана краткая жалоба, а после получения протокола судебных заседаний и самого текста приговора — подробная. Как предполагают адвокаты, решение основано на сфабрикованных и не получивших должной оценки доказательствах, напоминая, что даже в ходе закрытого из-за режима секретности процесса не был раскрыт ни один источник информации, на котором базировалось обвинение, а добытые таким образом улики по закону являются недопустимыми ни по форме, ни по содержанию.

Судебный процесс по одному из самых громких шпионских уголовных дел стал одновременно уникальным по тому, как быстро он был рассмотрен, и тому количеству сенсаций, которые он преподнес.

Напомним, что само рассмотрение дела 46-летней Карины Цуркан по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) — передаче молдавской разведке российских секретов о поставках электроэнергии на юго-восток Украины началось по существу лишь в конце сентября этого года.

Несмотря на огромный резонанс длившегося с июня 2018 года расследования и количества упоминавшихся высокопоставленных лиц, весь процесс вполне ожидаемо завершился к Новому году.

Именно о таком сроке завершения говорила как сторона защиты, так и обвинения, исходя из того, что сами материалы громкого разоблачения ФСБ последних лет насчитывали всего около десяти томов. Правда, если адвокаты считали это очевидной недоработкой следствия, которому не удалось набрать достаточных и убедительных доказательств, то представители Генпрокуратуры и спецслужб в ответ уверенно заявляли: все это имеется, просто не подлежит разглашению.

В результате и к оглашению приговора, назначенного на 29 декабря, процессуальные оппоненты подходили в приподнятом настроении, явно надеясь на лучшее. Адвокаты госпожи Цуркан уверенно говорили, что никаких доказательств вины их подзащитной не добыто, а ссылки на засекреченные источники несостоятельны, так как подобные улики являются по закону недопустимыми.

По словам защиты, приговор при подобном наборе доказательств мог быть только оправдательным и быть определенной «лакмусовой бумажкой», по которой можно определять зависимость судебной системы от спецслужб.

Между тем и прокуроры, потребовавшие для госпожи Цуркан 18 лет лишения свободы из 20 максимальных предусмотренных статьей УК РФ о шпионаже, также мало сомневались в своей правоте. Напомним, что как сообщал “Ъ”, речь представителя Генпрокуратуры Бориса Локтионова в прениях была предельно краткой — он назвал подсудимую «врагом государства», потребовав, помимо длительного заключения, для нее дополнительное наказание в виде конфискации более 656 млн руб.

Впрочем, оценить, на чем построен оглашенный во вторник обвинительный приговор, пока защита не может. Тройка судей кратко зачитала решение, признав госпожу Цуркан виновной. При этом присутствовали лишь ее адвокаты, мать и сын подсудимой, а также работники суда. Все требования гособвинения были удовлетворены за исключением срока, который был снижен на три года.

Фактически 46-летняя женщина должна провести в заключении чуть более 11 лет, так как в зачет ей пошли проведенные под стражей в СИЗО около 30 месяцев — их пересчитали как каждый день за полтора дня в колонии общего режима, так как для женщин, осужденных даже за особо тяжкие преступления, более суровые условия отбывания не предусмотрены.

Адвокат Карины Цуркан Иван Павлов заявил “Ъ”, что приговор стал «черной позорной страницей в истории российского правосудия», но затруднился сказать, на чем он базируется, поскольку оглашена была только резолютивная часть.

Хотя, по его предположениям, основой стали именно те доказательства, которые защита просила исключить,— выкраденная агентами российских спецслужб «карта агента Карлы» молдавской разведки, перехваченные донесения агента и показания некоего засекреченного отечественного разведчика, который прибыл на суд в последний момент.

Как напомнил господин Павлов, «карта агента» вызывала серьезные сомнения, как и донесения, так как их происхождение неизвестно, а содержание крайне сомнительно из-за множества неточностей и фактических ошибок. Сомнение вызывало и авторство сообщений, так как текст совпадал с внутренними письмами Минэнерго. Допрос засекреченного разведчика также, по мнению защиты мало что дал, так как он именно из-за своей секретности ни один вопрос он фактически не ответил. Между тем, по словам господина Павлова, неизвестно, как суд оценил показания, данные в суде главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, который не исключал, что его подчиненной мог мстить из-за личного конфликта экс-президент непризнанной ПМР Евгений Шевчук, а также другие доводы защиты, включая показания одного из бывших руководителей молдавской разведки, данные экспертиз и т. д.

«Приговор Мосгорсуда будет обжалован в ближайшее время»,— заявил “Ъ” Иван Павлов, отметив, что надеявшаяся на оправдание «Карина Валерьевна перенесла тяжелый обвинительный приговор спокойно и с достоинством, которого ей не занимать».

Он также подчеркнул, что не знает, каким образом была высчитана сумма 656 млн руб., подлежащая конфискации из средств, арестованных у госпожи Цуркан, так как соответствующие документы в слушаниях не оглашались.

Как считает защита, это упущение связано с «чехардой» прокуроров, которые менялись на заседаниях.

При этом, как сообщал “Ъ”, всего у бывшего топ-менеджера «Интер РАО» была арестовано более 1 млрд руб., которые защита называла средствами, полученными в ходе работы, на которые имеется вся финансовая отчетность. По словам адвоката, пока будет подана только краткая жалоба, а подробная — после получения текста решения и протоколов судебных заседаний, что произойдет уже после новогодних каникул. Защита считает, что в суде апелляционной инстанции у нее есть неплохие шансы на успех. Напомним, что именно первый апелляционный суд в свое время подарил Карине Цуркан «глоток свободы», освободив ее на 20 дней из СИЗО под запрет определенных действий.

Сергей Сергеев