Карине Цуркан будет на что сидеть

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция Мосгорсуда (МГС) признала законным обвинительный приговор двум аферистам, пытавшимся обчистить счета бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии. По приговору суда у нее в доход государства было обращено более 650 млн руб., однако на ее замороженных счетах оставались весьма крупные суммы, к которым с помощью поддельной доверенности мошенники пытались получить доступ, но были схвачены с поличным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карина Цуркан

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Карина Цуркан

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Апелляционная инстанция МГС рассматривала во вторник как жалобу осужденных за покушение на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), так и представление прокуратуры на приговор. 34-летний житель Санкт-Петербурга Александр Помелов и 44-летний приезжий из Закарпатья Николай Миколенко считали слишком суровым вынесенное им в январе этого года Останкинским райсудом столицы наказание — четыре и шесть лет лишения свободы соответственно. А представители надзорного ведомства, по некоторым данным, были недовольны чрезмерной мягкостью приговора.

Тем более что до того, как попасться на попытке хищения денег «молдавской шпионки», Александр Помелов уже привлекался к ответственности за кражу телефона и небольшой суммы денег из куртки своей нетрезвой знакомой, а также за незаконный оборот наркотиков. Его же сообщник на момент задержания в 2021 году вообще находился под подпиской о невыезде по другому делу о мошенничестве. Впрочем, взвесив все доводы защиты и обвинения, МГС оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, в октябре 2021 года сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ вместе с полицией задержали в офисе Всероссийского банка развития регионов на Сущевском Валу в Москве двух мужчин, которые пытались получить доступ к счетам уже осужденной за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в пользу Молдавии Карины Цуркан, бывшего топ-менеджера «Интер РАО». Женщина к тому времени успела выслушать не только обвинительный приговор — 15 лет лишения свободы,— но также пройти процедуры его обжалования и в тот момент находилась в процессе этапирования к месту отбытия наказания.

Еще на стадии следствия по ходатайству ФСБ на счета топ-менеджера «Интер РАО», где было аккумулировано более 1 млрд руб., суд наложил арест, и это событие широко освещалось в СМИ. При вынесении приговора Мосгорсуд обратил часть из них — 656 млн руб.— в доход государства. После завершения всех процедур остаток планировалось разблокировать. Однако на тот момент арест с замороженных счетов и имущества осужденной снят еще не был. Тем не менее злоумышленники, используя фиктивную доверенность, попытались их снять, на чем и попались.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, а самих их отправили в СИЗО. Тогда адвокаты заявляли, что фигурантов использовали втемную и они фактически ни в чем не виноваты. После решения МГС получить комментарии от защитников не удалось.

По словам одного из адвокатов госпожи Цуркан, московский следователь дал поручение своим коллегам, которые опросили ее по делу о мошенничестве по дороге к месту отбытия наказания. Госпожу Цуркан должны были признать потерпевшей, однако произошло ли это, достоверно неизвестно. Сама осужденная после ряда обращений во ФСИН была переведена из Алтайской колонии в ИК-1 Владимирской области. Здесь ее могут посещать сын и мать, которой по состоянию здоровья запрещены авиаперелеты. В колонии она работает на швейном производстве.

Сергей Сергеев