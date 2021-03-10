Защита рассекретила шпионский приговор

Правозащитное объединение «Команда 29» обнародовало полный текст приговора по одному из самых громких уголовных дел последнего десятилетия — бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которой в конце прошлого года назначили 15 лет за шпионаж в пользу молдавской разведки. Ее защищали адвокаты «Команды», пытавшиеся доказать, что женщина стала жертвой фальсификаций третьих лиц и ничем не подтвержденных предположений спецслужб, однако суд отмел все их доводы как надуманные. Публикуя, пожалуй, впервые в современной российской истории решение по «шпионскому» делу по «горячим следам», защитники критически разбирают по предложениям и абзацам все его содержание. Создавая прецедент, юристы, как они утверждают, хотят не только привлечь внимание к делу госпожи Цуркан в преддверии его рассмотрения в апелляционной инстанции, но и предупредить вынесение других приговоров, где доказательства, по их версии, могут заменяться никак не проверяемыми утверждениями спецслужб и показаниями засекреченных свидетелей, отказывающихся назвать источники своей осведомленности.
По словам главы «Команды 29» адвоката Ивана Павлова, опубликовать полный текст приговора по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ) его и других участников объединения заставила «необходимость показать полную несостоятельность судебного решения Мосгорсуда и предупредить появление подобных, которые основываются не на допустимых доказательствах, а на не подлежащих проверке предположениях, домыслах и анонимных показаниях». На сайте «Команды 29» появился не только сам текст решения по Карине Цуркан, которая, как сообщал “Ъ”, была приговорена тройкой Мосгорсуда 29 декабря к 15 годам лишения свободы, но и подробный анализ всего документа, из которого изъяты, в соответствии с законом, лишь некоторые данные о возрасте, месте проживания и финансовом положении упоминаемых лиц.
Как само уголовное дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО», так и суд над ней носили гриф секретности — заседания проходили в закрытом режиме.
Впрочем, и сами материалы уголовного дела, несмотря на его огромный резонанс, уложились, как рассказывал “Ъ”, менее чем в десять томов. «Мы тщательно изучили этот весьма скупой на аргументацию приговор, который, кстати, не имеет, в отличие от всех остальных материалов, грифа секретности, и подготовили объяснения, возражения и дополнения по всем пунктам, на которые указал суд или на которые он, наоборот, внимания не обратил»,— сообщили “Ъ” Иван Павлов и второй защитник госпожи Цуркан Евгений Смирнов. Они также особо отметили, что все их доводы имеют ссылки на также опубликованные другие несекретные материалы дела или открытые источники — показания обвиняемой по различным ключевым моментам дела, ходатайства о проведении экспертиз, речи защитников в прениях и т. д.— все это также находится в открытом доступе.
Многие доводы защиты ранее уже были оглашены, в том числе и в “Ъ”, однако теперь они полнее, а, главное, они имеют непосредственную привязку к уже вынесенному судом решению. «Им в приговоре уже дана оценка, а мы предлагаем всем оценить, насколько "надуманны" или не находят подтверждения эти аргументы»,— заявил глава «Команды 29».
Судя по всему, это произойдет еще очень нескоро, так как защита Карины Цуркан до сих пор не ознакомлена с протоколом судебного заседания, на основе которого будет готовиться дополнительная жалоба.
Подробные комментарии защиты госпожи Цуркан прикреплены практически к каждому абзацу, а порой и к отдельным предложениям, где суд оценивает доказательства обвинения и доводы защиты осужденной, которую ФСБ назвала агентом Службы информации и безопасности Молдавии под псевдонимом «Карла», передававшим секретную информацию о поставках энергии из России на Украину по неким «закрытым каналам связи».
«Суд в этом абзаце назвал надуманными целый ряд доводов защиты, свидетельствующих о фальсификации основных улик, но контраргументацию привел лишь к одному из них, да и то неубедительно. Приведем все "надуманные" аргументы защиты, которые так и остались неопровергнутыми в приговоре…» — выделено цветом почти везде.
Выглядит это так: «Суд критически относится к показаниям подсудимой Цуркан К. В. и доводам стороны защиты о ее невиновности, согласно которым все обвинение построено на провокации со стороны неустановленных лиц и сотрудников правоохранительных органов России, полагая их избранным способом защиты, которые опровергаются предоставленными суду стороной обвинения доказательствами, полностью изобличающими Цуркан К. В. в совершении инкриминируемого ей преступления». «Защита не утверждала, что это была именно провокация. Адвокаты в самом начале судебного следствия выдвинули несколько версий, которые могли объяснить появление используемых обвинением против Цуркан так называемых улик, при этом не ставя под сомнение ее добропорядочность и законопослушность. В частности, защитники называли следующие альтернативные версии…»
Интересно, что среди ссылок на открытые источники есть выдержки из выступлений президента России Владимира Путина, говорившего о недопустимости наказания за госизмену или шпионаж за передачу общеизвестных данных.
«Надеемся, что приговор вызовет обсуждение как в среде наших коллег — профессиональных юристов, так и обычных людей, которых подобные судебные решения могут впоследствии как-то коснуться или отразиться на их знакомых и близких, ждем комментариев»,— заключил господин Павлов.