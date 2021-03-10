Защита рассекретила шпионский приговор

Правозащитное объединение «Команда 29» обнародовало полный текст приговора по одному из самых громких уголовных дел последнего десятилетия — бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которой в конце прошлого года назначили 15 лет за шпионаж в пользу молдавской разведки. Ее защищали адвокаты «Команды», пытавшиеся доказать, что женщина стала жертвой фальсификаций третьих лиц и ничем не подтвержденных предположений спецслужб, однако суд отмел все их доводы как надуманные. Публикуя, пожалуй, впервые в современной российской истории решение по «шпионскому» делу по «горячим следам», защитники критически разбирают по предложениям и абзацам все его содержание. Создавая прецедент, юристы, как они утверждают, хотят не только привлечь внимание к делу госпожи Цуркан в преддверии его рассмотрения в апелляционной инстанции, но и предупредить вынесение других приговоров, где доказательства, по их версии, могут заменяться никак не проверяемыми утверждениями спецслужб и показаниями засекреченных свидетелей, отказывающихся назвать источники своей осведомленности.

По словам главы «Команды 29» адвоката Ивана Павлова, опубликовать полный текст приговора по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ) его и других участников объединения заставила «необходимость показать полную несостоятельность судебного решения Мосгорсуда и предупредить появление подобных, которые основываются не на допустимых доказательствах, а на не подлежащих проверке предположениях, домыслах и анонимных показаниях». На сайте «Команды 29» появился не только сам текст решения по Карине Цуркан, которая, как сообщал “Ъ”, была приговорена тройкой Мосгорсуда 29 декабря к 15 годам лишения свободы, но и подробный анализ всего документа, из которого изъяты, в соответствии с законом, лишь некоторые данные о возрасте, месте проживания и финансовом положении упоминаемых лиц.

Как само уголовное дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО», так и суд над ней носили гриф секретности — заседания проходили в закрытом режиме.

Оказалось, что само решение насчитывает всего 16 страниц.

Впрочем, и сами материалы уголовного дела, несмотря на его огромный резонанс, уложились, как рассказывал “Ъ”, менее чем в десять томов. «Мы тщательно изучили этот весьма скупой на аргументацию приговор, который, кстати, не имеет, в отличие от всех остальных материалов, грифа секретности, и подготовили объяснения, возражения и дополнения по всем пунктам, на которые указал суд или на которые он, наоборот, внимания не обратил»,— сообщили “Ъ” Иван Павлов и второй защитник госпожи Цуркан Евгений Смирнов. Они также особо отметили, что все их доводы имеют ссылки на также опубликованные другие несекретные материалы дела или открытые источники — показания обвиняемой по различным ключевым моментам дела, ходатайства о проведении экспертиз, речи защитников в прениях и т. д.— все это также находится в открытом доступе.

Многие доводы защиты ранее уже были оглашены, в том числе и в “Ъ”, однако теперь они полнее, а, главное, они имеют непосредственную привязку к уже вынесенному судом решению. «Им в приговоре уже дана оценка, а мы предлагаем всем оценить, насколько "надуманны" или не находят подтверждения эти аргументы»,— заявил глава «Команды 29».

Иван Павлов особо подчеркнул, что само решение Мосгорсуда еще в январе было обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, однако дата рассмотрения еще не назначена.

Судя по всему, это произойдет еще очень нескоро, так как защита Карины Цуркан до сих пор не ознакомлена с протоколом судебного заседания, на основе которого будет готовиться дополнительная жалоба.

Подробные комментарии защиты госпожи Цуркан прикреплены практически к каждому абзацу, а порой и к отдельным предложениям, где суд оценивает доказательства обвинения и доводы защиты осужденной, которую ФСБ назвала агентом Службы информации и безопасности Молдавии под псевдонимом «Карла», передававшим секретную информацию о поставках энергии из России на Украину по неким «закрытым каналам связи».

«Суд в этом абзаце назвал надуманными целый ряд доводов защиты, свидетельствующих о фальсификации основных улик, но контраргументацию привел лишь к одному из них, да и то неубедительно. Приведем все "надуманные" аргументы защиты, которые так и остались неопровергнутыми в приговоре…» — выделено цветом почти везде.

Выглядит это так: «Суд критически относится к показаниям подсудимой Цуркан К. В. и доводам стороны защиты о ее невиновности, согласно которым все обвинение построено на провокации со стороны неустановленных лиц и сотрудников правоохранительных органов России, полагая их избранным способом защиты, которые опровергаются предоставленными суду стороной обвинения доказательствами, полностью изобличающими Цуркан К. В. в совершении инкриминируемого ей преступления». «Защита не утверждала, что это была именно провокация. Адвокаты в самом начале судебного следствия выдвинули несколько версий, которые могли объяснить появление используемых обвинением против Цуркан так называемых улик, при этом не ставя под сомнение ее добропорядочность и законопослушность. В частности, защитники называли следующие альтернативные версии…»

Интересно, что среди ссылок на открытые источники есть выдержки из выступлений президента России Владимира Путина, говорившего о недопустимости наказания за госизмену или шпионаж за передачу общеизвестных данных.

Защита Карины Цуркан настаивала, что в якобы переданных материалах ничего экстраординарного не было, о чем говорили в суде свидетели.

«Надеемся, что приговор вызовет обсуждение как в среде наших коллег — профессиональных юристов, так и обычных людей, которых подобные судебные решения могут впоследствии как-то коснуться или отразиться на их знакомых и близких, ждем комментариев»,— заключил господин Павлов.

Сергей Сергеев