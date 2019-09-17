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17 сентября, вторник
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Уфа. Башкортостан
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Новости
20:16
США готовят ответ на удар по саудовским НПЗ
19:38
Чиновникам и депутатам Уфы купили планшеты на 2 млн рублей для экономии бумаги
14:28
Родители уфимских школьников пожаловались на сырые тефтели и просроченный йогурт
14:20
Владимир Барабаш возглавил СПЧ Башкирии
11:04
Чистая прибыль совхоза «Рощинский» уменьшилась в 2,7 раза
09:49
Причиной отравления шаурмой в Уфе стал золотистый стафилококк
16/09
Вячеслав Пятков уйдет в отставку после пленума муфтиев Башкирии
16/09
СК «Квартал», у которой есть обманутые дольщики, признана банкротом
16/09
СКР передал в суд дело о взятках экс-начальника полиции Ишимбайского района
16/09
Сбербанк откроет «Салаватстеклу» кредитную линию на 500 млн рублей
16/09
Роскомснаббанк предъявил заемщикам претензии на 2,5 млрд рублей
16/09
Роспотребнадзор проведет в Башкирии масштабное исследование о питании детей в школах и дома
16/09
Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса «Уфа-лайна» в Уфе
13/09
Начальник управления прокуратуры Башкирии заподозрен в незаконной прослушке
13/09
Башкирское УФСБ отсудило ущерб за затопленные помещения
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(обновлено: 17.09.2019)
Россельхозбанк. Пресс-релизы
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Снижение ставки на ипотеку «Мечты сбываются»
Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
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Фото дня: 17 сентября
Уборка дворца в Гааге, сошедший с рельсов поезд в Гонконге, протесты в Лондоне и другие яркие кадры
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«Я/Мы Павел Устинов»
Артисты выступили в поддержку актера, осужденного за травму росгвардейца
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«Я — что-то среднее между придворным шутом и сбежавшим из психушки»
Как складывалась карьера вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Фотогалерея
«Сейчас самое время приостановить наш бодрый марш в никуда»
Жизненный и творческий путь актера и режиссера Владимира Меньшова
Фотогалерея
Взрывы жилых домов в России: 20 лет спустя
Как развивались трагические события
Фотогалерея
Светская хроника
Бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова, церемония вручения премии «Человек года» журнала GQ и другие события
Фотогалерея
Коммунальная техника вышла на парад
Как по центру Москвы проехали почти 700 спецмашин
Видео
Как развивалось дело «Седьмой студии»
Хроника театрального процесса
Фотогалерея
Новинки автосалона во Франкфурте
Главные тренды и премьеры выставки
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партнерский проект
Добро пожаловать в «Мир»
15 лет назад в Уфе открылся для посетителей Центр торговли и развлечений «Мир»
Как история становится репутацией
АО «Башспирт» – крупнейший в Башкирии холдинг, работающий в сфере алкогольного производства
партнерский проект
Народный праздник «Тантана»
Август завершился масштабным праздником в Уфимском амфитеатре
фонд поддержки
Особенные дети. Кирилл Хасанов
Редкий синдром Веста. Фонд, который лечит, проводит сбор средств на абилитацию малыша
партнерский материал
МегаФон показал рекордные скорости сети
5G на смартфоне
Дом будущего для настоящего
Клубный дом «Соты»
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ
конференция «Практикум для предпринимателей» 19 сентября
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Мусор в уши
В Башкирии перед повышением тарифов за вывоз ТКО вытесняют федерального игрока?
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия