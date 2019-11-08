Башкирский филиал АО «Россельхозбанк» выделяет 2,8 млрд рублей на развитие молочной отрасли Республики

Общий объем инвестиционного кредита, который компания «Северная Нива Башкирия» получит от регионального филиала Россельхозбанка, составит 2,8 млрд рублей.

Предприятия группы компаний «Северная Нива» оснащены самой современной сельхозтехникой и оборудованием ведущих мировых производителей. Общее поголовье молочного крупного рогатого скота к началу осени насчитывало 6991 голову. Суточный надой составляет порядка 84 тонн молока.

На территории Республики Башкортостан банком-инвестором «Северной Нивы Башкирия» является Башкирский филиал АО «Россельхозбанк».

1,4 миллиарда рублей уже переданы компании – средства направлены на строительство животноводческого комплекса «Семено-Макарово», рассчитанного на 2800 голов. Сейчас строительный проект выполнен на 30%, его завершение ожидается в конце II квартала 2020-го года.

«Россельхозбанк, как опорный банк АПК, рад работать с такой компанией, как «Северная Нива Башкирия» – она является одним из ключевых сельскохозяйственных предприятий в Республике. Поддерживая такие проекты, как строительство ЖК «Семено-Макарово», мы поддерживаем и укрепляем агропромышленный комплекс региона. Аналитики Россельхозбанка видят большие перспективы в дальнейшем развитии АПК Башкортостана, и РСХБ всегда открыт для сотрудничества», – заявил директор Башкирского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов.