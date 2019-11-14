Россельхозбанк в преддверии 2020-го года остаётся лидером льготного кредитования АПК в Республике Башкортостан

За 10 месяцев 2019 года Башкирский филиала АО «Россельхозбанк» нарастил совокупный кредитный портфель до 36,5 млрд рублей. Увеличение произошло как в корпоративном сегменте бизнеса, так и в розничном. Кредитный портфель филиала в сегменте АПК составил 32,0 млрд рублей или 88% от общего кредитного портфеля.

За 10 месяцев 2019 года Банк выдал аграриям Республики Башкортостан более 5 млрд рублей кредитов. Из них более 90% кредитов оформлено по льготным ставкам и 45% кредитов было выдано на развитие малого бизнеса на селе.

На проведение сезонных работ банк выдал кредитов на 3,2 млрд рублей, что на 7% превышает результаты за аналогичный период прошлого года.

«Кредитование агропромышленного комплекса, в том числе малого и среднего бизнеса на селе – одно из важнейших направлений в нашей работе. Мы стараемся вести свою деятельность в соответствии с государственной политикой по развитию отрасли. Малые формы хозяйствования производят до половины всей аграрной продукции России, решают социальные проблемы села и позволяют добиться устойчивого развития сельских территорий. Россельхозбанк всегда готов поддержать жителей Республики в этой области, для этого мы постоянно улучшаем линейку кредитных продуктов для фермеров» - отметил директор Башкирского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов