Россельхозбанк выступил на форуме МСБ стран-участниц ШОС и БРИКС

В Уфе прошёл V юбилейный форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Мероприятие проводилось с 25 по 27 сентября 2019-го года, на нём присутствовали около 2500 представителей органов государственной власти и бизнеса, экспертов и общественных деятелей из 30 стран мира, а также представители международных организаций (ЮНИДО, ЮНЕСКО и прочие). Участники форума подписали специальную Хартию по защите малого и среднего бизнеса, обсудили безопасность ведения бизнеса в странах ШОС и БРИКС. Прошла презентация 100 инвестиционных проектов Республики Башкортостан и, традиционно, была представлена профильная секция СМИ «Инвестиционная привлекательность региона в деловых СМИ».

Башкирский филиал Россельхозбанка принял активное участие в работе секций и деловых встречах. Директор филиала Алексей Самсонов выступил с докладом на секции «Финансовые инструменты и частное инвестирование в территориальную экономику», где рассказал о финансовых инструментах повышения эффективности ВЭД малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, применяемых в Россельхозбанке.

«В банке действует Центр компетенций по обслуживанию ВЭД, который оказывает поддержку клиентам на всех этапах, начиная от этапа подготовки проекта внешнеэкономического контракта и определения предварительной маршрутизации платежей до момента исполнения и оплаты контракта. Для консультации потенциальных и действующих клиентов выделена специальная почта: VED@rshb.ru», - заявил директор Башкирского филиала РСХБ Алексей Самсонов.

После выступления директора филиала иностранные предприниматели дали высокую оценку уровню сервиса, удобства и надёжности Россельхозбанка. По окончании работы секции сотрудники Банка продолжили работу в программных мероприятиях Форума и провели B2B-переговоры.