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Башкирский филиал АО «Россельхозбанк» помог в повышении финансовой грамотности общества

Более тысячи человек собрались 26 октября на площадке Конгресс-холла «Торатау» в Уфе, чтобы узнать новое для себя об управлении семейным бюджетом или просто с интересом провести время. На мероприятии формата «Образование через развлечение» гости Семейного финансового фестиваля разбирались в существующих финансовых инструментах, учились распознавать мошенников и защищать свои права.


Фестиваль был организован в рамках Всероссийской недели сбережений – крупнейшего в стране мероприятия по финансовой грамотности, проходящего уже пятый год при поддержке Министерства финансов России.

«Цель этого проекта – помочь россиянам повысить свою грамотность в финансовых вопросах. Россельхозбанк уже много лет принимает участие в подобных мероприятиях в качестве эксперта, с самого первого дня существования проекта в учебных заведениях Башкортостана проводятся «Недели финансовой грамотности», где сотрудники банка делятся своим опытом и знаниями со школьниками и студентами ВУЗов. Мы заинтересованы в том, чтобы жители Республики могли принимать грамотные решения при управлении своим бюджетом. Приятно замечать, что интерес к финансовой сфере в Республике не перестаёт расти. За время семейного фестиваля консультацию у специалистов Россельхозбанка получили 35 семей», - заявил директор Башкирского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов.

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