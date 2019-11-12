Лидерские возможности зарплатных проектов Россельхозбанка

В настоящее время банков, которые предоставляют услуги зарплатного обслуживания, очень много. И, на первый взгляд, все они похожи. Однако, давайте попробуем разобрать наиболее важные факторы выбора банка под зарплатный проект с руководителем отдела по развитию корпоративного канала продаж Башкирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяной Маркечко.

– В настоящее время каждый человек может сам решать, какому банку доверить ведение зарплатного счета. Времена, когда работодатель решал этот вопрос самостоятельно за своих сотрудников, давно прошли. Вопрос выбора финансового учреждения для получения заработной платы достаточно серьезный. Основными критериями при выборе обслуживающего банка являются: удобство пользования картой, предоставляемые льготы по кредитованию, бонусные программы, и, конечно же, надежность, – отмечает Татьяна Маркечко.

Именно надежность выступает самым важным критерием при выборе банка для реализации зарплатного проекта, ведь от него зависит сохранность денежных средств предприятия и сотрудников. Надежность – основной фактор, которым руководствуются люди, делая выбор в пользу Россельхозбанка. РСХБ входит в число наиболее крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.

В настоящее время Россельхозбанк активно расширяет сотрудничество с башкирскими предприятиями в рамках зарплатных проектов. Наши зарплатные клиенты не привязаны к сети банкоматов Россельхозбанка и могут без комиссии снимать денежные средства в любых банкоматах на территории Российской Федерации. Дистанционное обслуживание в системах Мобильного и Интернет-банка также предоставляется бесплатно и имеет достаточно широкий спектр возможностей от оплаты платежей по Системе Город до подачи заявки на кредит и открытие вкладов на специальных условиях. Плюсом в зарплатном проекте Банка можно назвать возможность получения дохода до 5% на остаток в рамках Накопительного счета. В части кредитования получающим зарплату на карту Банка предоставляются льготы в виде пониженных процентных ставок по потребительским и ипотечным кредитам, минимального пакета документов и более лояльных требований к заемщику.

Кроме всего перечисленного, держателям карт предоставлена специальная программа лояльности «Урожай», которая позволяет накапливать баллы за расчеты картой и оплатить ими ж/д, авиабилеты, гостиницы и товары из каталога вознаграждений – 1.5% с каждых 100 потраченных рублей переходят в бонусные баллы.

По словам Татьяны Маркечко, «сильными сторонами зарплатных проектов Россельхозбанка сейчас является возможность пополнения карт РСХБ с карт сторонних банков без комиссий, через интернет и мобильный банк РСХБ, переводы в другие банки по номеру телефона – также, без комиссий, и комфортная Программа лояльности. Помимо бесплатного выпуска и обслуживания карт, эта программа предоставляется с бесплатным СМС-информированием о расходных операциях, повышающим безопасность средств клиента».

Подтверждением правильности выбранного направления работы Россельхозбанка в направлении зарплатных проектов служат отзывы клиентов, таких, как ООО «Геовектор» и ФГБУ Центр агрохимической службы «Башкирский»:

«Наша компания работает с Россельхозбанком с 2017 г. Перешли в этот банк по рекомендации от своих бизнес-партнёров и не пожалели! РСХБ нам нравится по многим критериям: это и зона охвата, отсутствие комиссий по сравнению с другими банками, доступность информации, удобство и информативность ДБО как для организации, так и для сотрудников. Радует грамотность и компетентность специалистов, которые всегда на связи. Желаем вам дальнейшего развития и процветания!» Генеральный директор ООО «Геовектор», Мирсаяпов Э.Р.

«Мы очень довольны работой с РСХБ. Очень удобно снимать денежные средства, не нужно искать банкомат Россельхозбанка, любой банкомат любого банка всегда к нашим услугам. При возникновении вопросов по работе с зарплатным проектом сотрудники банка оперативно помогают. Кредитный отдел помог в рефинансирование ипотеки нашим специалистам, причем в очень сжатые сроки. Однозначно, вы лучшие, так держать!»

Главный бухгалтер ФГБУ Центр агрохимической службы «Башкирский», Барышникова Оксана Михайловна