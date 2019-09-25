Россельхозбанк обновил мобильный банк для бизнеса

АО «Россельхозбанк» расширил возможности мобильного приложения для клиентов малого и среднего бизнеса разработанного совместно с R-Style Softlab – ведущим российским разработчиком и интегратором ПО для финансовой сферы.

Пользователям приложении «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: создание платежей (в том числе бюджетных и ЖКХ), также с возможностью создания платежей по фотографии счета, создание иных платежных документов, отправка реквизитов счета и выставление счета контрагентам, совершение конверсионных операций, размещение денежных средств в депозиты и открытие нового счета*, формирование выписок по счетам с возможностью отправки на свой email, просмотр информации о состоянии счета (включая информацию об остатках и наличии ограничительных мер), дистанционный заказ услуг (справки, чековые книжки, заказ наличных и др.). Подтверждение операций в мобильном банке осуществляется с помощью одноразового пароля, генерируемого с применением механизма макирования транзакций. Кроме того, в мобильном банке пользователи могут получить информацию о Банке: расположение отделений и банкоматов, курсы валют, новости финансового рынка.

«Наличие удобного информационного канала для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – одна из приоритетных задач банка. Мобильное приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» получило широкое распространение - сегодня более 27 тысяч наших клиентов по России используют данный сервис. Совместно с компанией R-Style Softlab был усовершенствован интерфейс и расширены возможности приложения. Весь основной функционал интернет-банкинга сейчас доступен пользователям в любой точке мира» - заявил директор Башкирского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов.

«Созданное нами мобильное решение на базе InterBank RS позволит Россельхозбанку предоставлять удобный современный инструмент дистанционного обслуживания представителям бизнеса. Обновленное мобильное приложение Банка теперь находится на уровне лучших сервисов других банков, а в отдельных функциях и характеристиках имеет преимущества перед ними, — отметил Лев Френкель, Генеральный директор R-Style Softlab. — Использование многими клиентами банка только мобильного канала ДБО подтверждает актуальность современной концепции mobile only».

Для начала работы с приложением «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» необходимо оформить в офисе Банка договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы «Мобильный банк» и скачать приложение на мобильное устройство. Мобильный банк для юридических лиц доступен для скачивания в AppStore и GooglePlay.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие. Более подробно на сайте: www.softlab.ru

* В рамках Единого сервисного договора банковского обслуживания