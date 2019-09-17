Снижение ставки на ипотеку «Мечты сбываются»

Россельхозбанк снизил ставку по ипотечному кредитованию «Мечты сбываются». Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 8,9% годовых c первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.
«Одной из самых интересных возможностей для клиентов является выбор схемы погашения кредита и его погашение досрочно без ограничений. Доход подтверждается по форме банка. Комиссии по этим кредитам отсутствуют, срок кредитования – до 30 лет» - рассказал директор Башкирского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов
Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.