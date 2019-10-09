РСХБ стал первым банком, начавшим реализацию программы повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей

Россельхозбанк выдал первый кредит в рамках программы повышения конкурентоспособности АПК. Заемщиком стал крупнейший отечественный производитель подсолнечного масла ООО «МЭЗ Юг Руси». С целью реализации программы было подписано соглашение между предприятием, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Ростовской области.

Группа компаний «Юг Руси» основана в 1992 году. Основной продукт холдинга – подсолнечное масло, по производству которого «Юг Руси» лидирует в России и поставляет его в десятки стран мира. «Юг Руси» владеет 8 маслозаводами общей мощностью переработки порядка 7 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки. Подписанное соглашение позволит увеличить объем производства и реализации масложировой продукции более чем на 25% за период 2019-2024 гг.

«В рамках льготного кредитования «Юг Руси» берет на себя обязательства по увеличению объемов производства. На наш взгляд, это ответственной подход со стороны компании и пример результативного объединения усилий бизнеса, государства и банковского сектора», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

«В лице Россельхозбанка мы имеем не только надежного финансового партнера, но и опытнейшего консультанта как в части эффективного использования мер государственной поддержки, так и стратегического развития. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что вместе с РСХБ сможем реализовать самые амбициозные планы», – отметила Генеральный директор ООО «Юг Руси» Нелли Субботина.

Ранее в этом году, на Петербургском международном экономическом форуме, Россельхозбанк и «Юг Руси» заключили соглашение об укреплении сотрудничества.

Льготное кредитование сельхозпроизводителей предусмотрено постановлением Правительства РФ №512 от 26 апреля 2019 года. Его цель – наращивание реализации с/х продукции с помощью создания новой товарной массы.